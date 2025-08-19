Имотните данъци в България са донесли приходи от почти 600 млн. евро през 2023 г.

Имотните данъци в България са донесли приходи от 590 млн. евро през 2023 г., сочат данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Имотните данъци в страната ни са съставлявали 2,1% от общата данъчна тежест, показват още данните, цитирани от Euronews.

Политиките по отношение на имотните данъци варират в Европа. В някои страни като Великобритания и Франция те съставляват значителна част от брутния вътрешен продукт (БВП) и от общите данъчни постъпления.

Испания обмисля въвеждането на данък от 100% върху жилища, закупени от купувачи извън Европейския съюз. Макар че целта е да се облекчи жилищният проблем в страната, данъкът върху недвижими имоти е основен източник на приходи в много европейски страни.

По данни на Европейската комисия имотните данъци като дял от БВП на съюза варират от 0,3% в Чехия и Естония до 3,7% във Франция през 2023 г. Средното равнище за ЕС е 1,9%.

Но какъв данък върху недвижимите имоти събират правителствата в Европа? Какъв дял от общите данъчни постъпления идва от имотни данъци? И на колко възлиза данъкът върху прехвърлянето на собствеността на недвижим имот като процент от БВП?

В ЕС имотният данък има най-голям дял от БВП във Франция (3,7%), а най-малък в Чехия и Естония (по 0,3%).

Когато се включат и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Великобритания и Турция, въз основа на данни на ОИСР, Великобритания се нарежда малко преди Франция, но делът и в двете страни е около 3,7%.

Белгия също е с дял над 3%, на ниво от 3,2 на сто, а Испания е пета с 2,5%, следвана от Гърция с 2,7 на сто.

Други страни с дял над 2% са Исландия, Люксембург, Дания, Швейцария, Италия и Португалия.

Имотните данъци са съставлявали под 1% от БВП в близо половината от 32-те страни в списъка. Той е особено нисък в Словакия, Литва, Естония и Чехия – под 0,5%.

Сред петте най-големи икономики в Европа Германия има значително по-нисък дял от 1% в сравнение с останалите. Италия заема четвърто място с 2,1%, а Франция и Великобритания оглавяват класацията.

Северозападна Европа събира по-висок процент от БВП чрез имотен данък, докато Източна Европа и балтийските страни събират по-нисък дял. В Южна Европа картината е по-разнородна, макар че делът често е по-висок.

Според ОИСР данъците върху недвижимите имоти включват всички повтарящи се и еднократни налози върху използването, собствеността или прехвърлянето на имот. Те обхващат данъци върху недвижими имоти или нетно богатство, данъци върху наследства и дарения, както и данъци върху финансови и капиталови трансакции.

Великобритания е събрала най-много приходи от данъци върху недвижими имоти през 2023 г. от 115 млрд. евро, следвана от Франция със 104,5 млрд. евро. Тези две страни доминират в приходите от данъци върху недвижими имоти, а Италия, която заема трето място, събира едва 45,3 млрд. евро.

Германия и Испания допълват топ пет, като събират съответно 41,4 млрд. евро и 36,8 млрд. евро. Общата сума за ЕС възлиза на 318,8 млрд. евро.

Белгия (18,8 млрд. евро), Швейцария (17,9 млрд. евро), Нидерландия (14,4 млрд. евро) и Полша (10,7 млрд. евро) също са събрали над 10 млрд. евро приходи от имотен данък през 2023 г.

В десет страни от ЕС приходите от имотен данък са под 1 млрд. евро, като Естония е с най-ниските приходи от 110 млн. евро.

Делът на данъците върху недвижимите имоти в общата данъчна тежест варира значително в Европа. През 2023 г. в ЕС той варира от 0,8% в Естония и Чехия до 8,4% във Франция, сочат данни на Европейската комисия. Средното ниво за ЕС е 4,7%.

Освен Франция още седем страни от ЕС имат дял от над 5% на имотния данък – Белгия (7,4%), Гърция (7%), Испания (6,7%), Португалия (5,9%), Люксембург (5,7%), Италия (5,1%), и Дания (5,1%).

В Германия имотните данъци съставляват една 2,5% от общата данъчна тежест.

Данъците върху прехвърлянето на собственост, изразени като дял от БВП, показват значението на продажбите на имоти като източник на приходи на правителството в някои страни. Тези данъци се отнасят за финансови и капиталови трансакции, основно свързани с покупка, продажба и гербови налози.

Според ОИСР този дял е бил 1% от БВП в Италия през 2023 г., следвана от Белгия, Португалия и Испания (по 0,8%).

Във Франция данъците върху прехвърлянето на собственост са съставлявали 0,7% от БВП спрямо 0,6% във Великобритания и 0,3% в Германия.

Предложението на Испания за налагане на данък от 100% върху купувачи извън ЕС предизвиква дебати в цяла Европа. През май, по време на изслушвания в Европейския парламент, Хосе Гарсия Монталво, преподавател в университета по икономика в Помпеу Фабра в Барселона, казва, че данъчните политики в областта на жилищата, може да не са най-ефективният начин за решаване на определени проблеми на жилищния пазар.

„Постоянните промени в политиките и липсата на координация между данъчната политика и мерките за предлагане на жилища подкопават ефективността на данъчните политики в областта на жилищата, което води до непредсказуеми пазарни резултати и продължаващи проблеми с достъпността“, допълва той.

Диана Хурани от отдела за лични и имуществени данъци на ОИСР отбелязва, че има значителни възможности за повишаване на ефективността, справедливостта и потенциала за приходи от много различни видове данъци върху жилищата в страните от ОИСР.

„Подобряването на тези данъци в много случаи може да смекчи натиска за повишаване на цените на жилищата“, допълва Хурани.