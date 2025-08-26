Цените на жилищата в САЩ са нараснали с най-бавния си темп от 2023 г.

Ръстът на цените на жилищата в САЩ се е забавил за пети пореден месец през юни, съобщава Bloomberg.

Национален индекс на цените е отбелязал ръст от 1,9% спрямо година по-рано, сочат данни на S&P CoreLogic Case-Shiller. Това е най-малкият ръст от лятото на 2023 г. и следва увеличение от 2,3 на сто през май.

САЩ излизат от най-слабия пролетен сезон на продажбите от 13 години насам, като след високите цени и лихвите по ипотечните кредити отблъснаха много потенциални купувачи. Тъй като купувачите в готовност са малко, продавачите започват да предлагат отстъпки и други улеснения в части от страната, където се е натрупал голям брой обяви. Макар това да е допринесло за забавяне на ръста на цените в цялата страна, в някои райони като Ню Йорк конкуренцията все още е ожесточена.

Резултатите за юни „отбелязват продължението на решителна промяна на жилищния пазар“, коментира Никълъс Годеч, ръководител на отдела за търговия с ценни книжа с фиксирана доходност и суровини в S&P Dow Jones Indices. „Скромният годишен ръст от 1,9% прикрива значителна волатилност, като през първата половина на периода цените спаднаха, но това беше компенсирано от ръст с 2,5% през последните шест месеца, което предполага, че жилищният пазар е претърпял значителна промяна в началото на 2025 г.“.

Сред 20-те големи града Ню Йорк все още се откроява като ярко изключение, казва Годеч, като води индекса с ръст на цените от 7% на годишна база. След него се нареждат Чикаго с повишение от 6,1% и Кливланд с 4,5 на сто.

Междувременно цените намаляват на бивши горещи пазари по време на пандемията като Финикс, Тампа и Далас, отбеляза той. В Тампа спадът с 2,4% на годишна база е най-големият в индекса.