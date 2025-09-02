Орбан залага на жилищни субсидии, за да спре спада на популярността си

Унгарското правителство задейства нова програма за субсидирани ипотечни кредити, на която премиерът Виктор Орбан разчита, за да спре спада на популярността си в обществените допитвания преди изборите догодина, пише Bloomberg.

Планът предлага ипотеки с 25-годишен срок и фиксирана лихва от 3% спрямо пазарните нива, които обикновено надхвърлят 6%. Кредотополучатели, които отговарят на критериите, вече могат да кандидатстват, а субсидията ще бъде покрита от ограничения бюджет.

Програмата вече повиши търсенето на имоти, но също така породи опасения, че ще засили още повече най-големия имотен бум в Европейския съюз и ще влоши кризата с разходите за живот. Популярният местен сайт Ingatlan.com е регистрирал над 2 млн. посетители през август, което е най-големият брой за последните четири години и е ръст с 59% спрямо същия месец на миналата година, съобщи едноименната компания в изявление.

„Нищо чудно, че цялата страна действа“, написа Орбан в публикация във Facebook. „Правим го, за да може всеки да притежава дом“, допълни той.

Имотният бум в Унгария е най-силният в Европа. Графика: Bloomberg LP

Орбан, чиято партия "Фидес" беше изпреварена от набираща популярност опозиционна партия в повечето допитания, твърди, че програмата за субсидии няма да доведе до повишаване на цените на жилищата, тъй като само апартаменти на цена под 100 млн. форинта (296 хил. долара) и къщи под 150 млн. форинта (444 576 долара) отговарят на условията за субсидия.

Но критиците твърдят, че тя все пак ще стимулира търсенето, което ще доведе до повишаване на цените на имотите.

Подобна политика, въведена от предходното националистическо правителство в Полша преди изборите през 2023 г., предизвика треска сред купувачите, като повиши цените в големите градове, подложи на натиск предлагането и задълбочи проблема с достъпните жилища. Последиците накараха премиера Доналд Туск да се откаже от предизборното си обещание да осигури по-големи субсидии за жилища, което в крайна сметка доведе до спад на цените на апартаментите в полските градове.

Цените на жилищата в Унгария са се утроили през последните десет години, като се повишиха най-силно в ЕС по време на пандемията. Чуждестранни купувачи и правителствени програми, които включваха субсидии за ипотеки и безвъзмездни помощи за двойки срещу обещание да имат деца, подкрепиха пазара.

Партията на Орбан „Фидес“, която е на власт от 2010 г., е обект на широкоразпространени обвинения в корупция и трябва да се справя с криза с разходите за живот, която доведе до ръст на наемите и изтласка все повече купувачите на първо жилище от пазара.

„Фидес“ намали преднината на опозиционната партия „Уважение и свобода“ („Тиса“) от девет пункта през юли на шест пункта през август сред решилите да гласуват, съобщи в понеделник социологическата агенция Republikon. Резултатът може да включва ефекта от плана за жилищни субсидии, който Орбан представи на 30 юли. Следващите избори вероятно ще се състоят през април 2026 г.