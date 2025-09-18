ВКС поиска Столична община да премести до година трамваите по бул. "Скобелев"

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на Софийския градски съд, с което Столична община е осъдена по колективен иск и в срок от една година трябва да премести временното трамвайно трасе по локалното платно на бул. „Скобелев“, което направи преди 15 години заради метрото. Това се посочва в окончателното решение на съда от 16 септември, цитирано от БТА.

ВКС отхвърля жалбата на Столична община. В нея се твърди, че съдът не е извършил детайлен анализ дали е налице колективен интерес. От общинската администрация на София посочват, че изпълнението на решението за преместване на временното трамвайно трасе е обективно невъзможно в рамките на една година.

В иска Столична община посочва, че не може да бъде ответник, като по реда на производството не може да бъде задължена да извърши определено административно действие. В него се излагат доводи и за липса на мотиви при взетото въззивно решение.

Припомняме, че през август 2022 г. Софийският градски съд осъди Столична община в срок от една година от влизане на решението в сила да преустанови експлоатация на временното трамвайно трасе от бул. „Витоша" по бул. „Ген. М. Скобелев" до „Петте кьошета". Причината е, че движението на трамваите създава наднормен шум и наднормени вибрации в близките жилища. В решението си съдебният състав посочва, че трябва да бъде преместено временното трамвайно трасе, минаващо по локалното платно на бул. “Ген. М. Скобелев“, в участъка от бул. „Витоша” до бул. „Христо Ботев” („Петте кьошета”), така че да бъде съобразено със законовите изисквания.

Делото бе образувано по иск на граждани, в който се посочва, че трасето е изградено временно през 2010 г. във връзка със строителството на II-рия метродиаметър в централната част на София, в участъка около кръстовището на бул. „Витоша” и бул. „Патриарх Евтимий”. Линията не метрото е пусната в експлоатация през 2012 г., но временното трамвайно трасе се използва до днес.

През годините общината обяви обществени поръчки за трасето, които приключваха без подписване на договор. Последната процедура е от 2022 г., от времето на кмета Йорданка Фандъкова, но е прекратена заради отстраняване на двама от трима участници.

По това трасе се движат трамваите 1, 6, 7 и 27, които свързват, съответно, надлез "Надежда" и кв. "Иван Вазов", ж.к. "Обеля-2" и "Иван Вазов", кв. "Надежда" и кв. "Манастирски ливади-запад" и гара "София-север" с кв. "Манастирски ливади-запад".