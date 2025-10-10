Доизграждането на околовръстното шосе на Пловдив ще става поетапно с пари от бюджета

Доизграждането на околовръстното шосе на Пловдив ще става поетапно и всяка година трябва да се залагат пари от държавния бюджет. Това каза от трибуната в парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в отговор на въпрос от народния представител Емил Янков от ПГ на "Възраждане" за проектирането и доизграждането на околовръстното шосе на града.

Иванов напомни, че предстои разглеждането на бюджета за 2026 г. и поясни, че в прерогативите на парламента е да бъдат предвидени съответните средства.

Цитиран от БТА, министърът съобщи, че има избрани изпълнители на строителството и строителния надзор, има и издадено разрешение за строеж, което е за реконструкция на кръстовището за село Ягодово и за него има подписан протокол образец - 2А от 26 февруари тази година за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

За останалата част от 5-километровата отсечка в момента Иванов обясни, че са в ход процедурите по Закона за устройството на територията за осигуряване на съгласуваност на инвестиционния проект.

Очаква се решение на Министерския съвет за определяне на равностойното парично обезщетение за засегнатите имоти, което ще е основание за провеждането на същинската отчуждителна процедура.

„След теренно обезпечаване на обекта ще се изработи комплексен доклад и проектната документация ще бъде предоставена в регионалното министерство за одобрение и издаване на разрешение за строеж“, обясни Иванов. Срокът за изпълнение на строително-монтажите работи е 18 месеца.

По думите му строителните дейности по реконструкцията на кръстовището за село Ягодово временно са преустановени поради настъпване на непредвидени обстоятелства при изпълнението на изкопни работи за изграждането на подпорна стена.

Що се отнася до привеждането към широк габарит на целия околовръстен път на Пловдив министърът каза още, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила изготвянето на инвестиционни проекти заедно с проекта на Подробен устройствен план за разширяването на съществуващите пътища, които образуват пръстена на града, разделени в три обособени позиции.

За отсечката от пътен възел "Царацово" – преди в магазин "Джъмбо", се очаква в началото на 2026 г. да има готов проект, а до края на годината да има избрани изпълнители за строителството и строителния надзор, както и издадено разрешение за строеж, а в края на 2026 г. и началото на 2027 г. да започне строителството.

Иванов добави, че останалите две отсечки също ще бъдат разширени, но при тях процедурите ще бъдат по-дълги, защото проектите ще трябва да минат през оценка за въздействието върху околната среда. Поради това работа там ще започне поне една година след началната отсечка, с изработването на проектна документация, като с нея ще се определят конкретните дейности и количества, прогнозната стойност и срокът на изпълнение на обекта.