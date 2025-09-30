Ясен Ишев: Бизнесът има интерес да изгради магистрала "Рила" на концесия

Една от магистралите, които могат да бъдат изградени на концесия, чрез публично-частно партньорство, е АМ „Рила“. Това съобщи инж. Ясен Ишев, председател по Научно-техническия съюз по транспорт и секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Подкрепяме този подход, тъй като виждаме, че държавата не разполага с достатъчно средства за реализацията на тези проекти“, посочи инж. Ишев.

Той поясни, че се предвижда АМ „Рила“ да свързва АМ „Струма“ от Дупница през Самоков, да стигне до Елин Пелин и оттам да се направи връзка с магистрала „Хемус“ около село Потоп. „Отделен клон ще стига до Ихтиман“, обясни инж. Ишев.

По думите му това ще бъде далечен източен обход на София, така че „хората, които живеят в източната част на столицата да могат да го ползват, когато идват от Гърция“. Инж. Ишев очаква, че така ще се облекчи тежкотоварния трафик.

Председателят по Научно-техническия съюз по транспорт и секретар на ФНТС изтъкна ролята на организацията, която поставя проблеми, свързани с инфраструктурата на страната ни.

Той съобщи, че Научно-техническият съюз по транспорт ще организира трета кръгла маса, на която ще бъде разгледана отсечката от Гюешево до Дупница. Инж. Ишев отбеляза, че след първите две кръгли маси Агенция „Пътна инфраструктура“ се е задействала и е възложила изработката на технически проект, който е готов и ще бъде представен на 7 октомври в сградата на Националния дом на науката и техниката.

„Тази година е организирана и кръгла маса за „Западната дъга“ на софийския околовръстен път в присъствието на вицепремиера Гроздан Караджов, регионалния министър Иван Иванов, главния архитект на София“, добави той за друга инициатива на организацията. – Попитахме защо вече пет-шест години нищо не се прави по нея. Чухме, че се избират вариантни решения, които да бъдат реализирани. Обещаха, че ще направят пътна карта, но все още не сме я получили.“

Ясен Ишев съобщи за предложение от експертите на Федерацията на научно-техническите съюзи, които смятат, че по-добре е оставащият участък от шест-седем километра да се раздели на три, а не на две части и да се започне с частта от „Люлин“, „Филиповци“ до разклона за Суходол, тъй като там няма проблеми с отчуждаване на терени.

Инж. Ишев гостува по повод 140-та годишнина от създаването на Федерацията на научно-техническите съюзи. „Федерацията е създадена в Русе като първото Българско техническо дружество от 42 ентусиасти. След седем години научно-техническото дружество се прехвърля в София като Българско инженерно-архитектно дружество и започва неговото развитие“, разказа историята на организацията той.

По думите му изграждането на Дома на науката и техниката в София започва през 1926 г. на ул. „Раковски 108“, сградата е направена само за три години и половина и в момента е паметник на културата. През февруари 1930 г. е открита официално и Федерацията на научно-техническите съюзи, която е наследник на всички дружества, съществували през годините.

