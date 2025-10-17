Американският Солт Лейк Сити е най-достъпният град за живеене в света

Няколко средни по големина града в САЩ и големи австралийски градове са сред най-достъпните места за живот в света, показва ново изследване, цитирано от Bloomberg.

Американският Солт Лейк Сити оглавява класацията в неотдавнашния доклад на компанията DWS Group, а Остин, Далас и Атланта също попадат в топ десет. Компанията е анализирала 80 големи града в Северна и Южна Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион и е установила, че местните жители там харчат средно 38% от доходите си след данъци за наем на двустаен апартамент.

Градове в САЩ и Австралия са сред най-достъпните в света. Таблица: Bloomberg LP

Наемите поскъпнаха в големите градове в света през последните няколко години, движени от инфлацията и високите лихви по ипотечните кредити, които обезкуражиха хората да купуват жилища. Докато някои американци потърсиха по-евтин начин на живот в чужбина, САЩ все още предлагат едни от най-достъпните наеми, казва Саймън Уолъс, глобален съръководител на имотните анализи в DWS.

Австралийските градове Бризбейн, Мелбърн и Сидни също попадат в първата десетка, като местните жители там заделят не повече от 27% от доходите си след данъци за наем. Тези градове имат по-балансиран жилищен пазар, в който нивата на доходите са достатъчно високи, за да плащат безпроблемно наема си, а предлагането не е толкова ограничено, казва Уолъс.

Ню Йорк, Лондон и Хонконг са сред най-недостъпните градове за живот наред с нашумели напоследък места като Мексико сити и Лисабон.

В Ню Йорк, където нарастващите наеми карат дори хората с високи доходи да изпитват затруднения, достъпността на жилищата е основна тема на предстоящите кметски избори в града. От 2020 до 2024 г. наемите в Ню Йорк са нараснали с 27%, сочат данни на компанията Zillow.

В топ десет на най-достъпните градове за живот в света попадат Солт Лейк Сити, Лайпциг, Остин, Бризбейн, Мелбърн, Далас, Атланта, Оукланд, Нагоя и Сидни.

На обратния полюс, Банкок е най-недостъпният град за живеене в света, следван от Мумбай, Мексико сити, Хонконг, Йоханесбург, Лисабон, Манила, Ню Йорк, Лондон и Тел Авив.