Billa България планира 10 нови магазина и инвестиции за 43 млн. евро през 2026 г.

Billa България планира да открие десет нови магазина до края на годината, като два от тях вече са отворили врати, а до края на юни ще заработи и третият. Останалите седем ще бъдат отворени до края на ноември. С тях търговската верига навлиза в шест нови града в страната – Раднево, Дряново, Генерал Тошево, Гълъбово, Лозен и Хирася, като те ще осигурят над 300 нови работни места. Това съобщи Албена Георгиева, изпълнителен директор на Billa България, на среща с журналисти.

Към момента търговската верига има 173 магазина в България в 55 града и в тях работят 5600 души, а до 2028 г. се очаква броят им да нарасне до 200. През тази година е планирана и реконструкция на 15 от най-големите магазина на компанията с цел повишаване на оборота им и модернизиране на търговската мрежа.

„Част от стратегията ни е да навлизаме в по-малки градове и части на страната с по-малка концентрация на хора в едно населено място. Но там се сблъскваме с невъзможността да намерим служители за търговските ни обекти, тъй като населението е предимно възрастно. Решаваме проблема, като наемаме хора от близките градове, на които осигуряваме транспорт“, разказа Георгиева.

Компанията прибягва и до внос на кадри от трети страни, за да се справи с недостига на работници, като в складовата ѝ база в Столник работят 60 души от Непал.

За миналата година веригата хранителни магазини отчита оборот от 820 млн. евро, като той е нараснал с 6,3% на годишна база. Ръстът от гледна точка на сравними магазини, който е показател за стабилността на развитието ѝ, е достигнал 3,5%. Над 1 млрд. са отчетените клиентски посещения през 2025 г., а 1,7 млн. души са лоялните клиенти, които използват Billa карта.

„Работим усилено върху дългосрочна устойчива стратегия, за да си осигурим пазарен ръст. Стараем се да не намаляваме инвестициите, които правим в търговската си мрежа и в основния ни ресурс – хората. Съсредоточаваме се върху модернизация и експанзия и чрез преглед на процесите в компанията и на взаимоотношенията ни с партньорите се опитваме да си осигурим стабилност в съпътстващите ни кризи и проблеми“, посочи Георгиева.

През 2026 г. компанията планира инвестиции в размер на 43 млрд. евро в България - не само в строителство и реконструкция на магазини, а и във внедряване на нови технологии за намаляване на въглеродния отпечатък. В 60 от обектите ѝ – магазини и складове, са инсталирани фотоволтаици, а до края на годината се очаква да разполага с 24 системи за съхранение на енергия с капацитет от 5800 kWh и 50 зарядни станции за електромобили в 20 града.

Към момента 30% от използваната енергия е от възобновяеми източници, което е в унисон с климатичната цел на собственика REWE Group за намаляване на парниковите емисии с 30% спрямо нивата през 2019 г.

Три четвърти от брутния оборот идва от собствени марки

75% от брутния оборот на компанията идва от собствени марки. Тя предлага над 2200 продукта на 127 български доставчици от 34 собствени бранда във всички ценови сегменти. Делът на собствените марки е достигнал 23% през 2025 г., а до края на тази година се очаква да нарасне до 25% и да съставлява 30 на сто до 2030 г., съобщи Георгиева.

„Развитието на собствените ни марки е от стратегическо значение за нас, тъй като доверието на потребителите расте“, отбеляза тя.

Billa планира да разшири собствените си марки в ключови категории като млечни продукти, месо, основни храни, консерви, напитки, захарни изделия при конкурентно ценово позициониране.

84% от продуктите в Billa се доставят от български производители, което според Георгиева показва ясния ангажимент на търговската верига към местната икономика. В хранителните категории делът на българските производители понякога достига 92%.

В „Billa градини“ компанията работи с 60 български производители и 180 стопанства, като планира да задълбочи сътрудничеството си с тях.

Тя очаква програмата ѝ за лоялност да бъде един от двигателите на растежа през тази година, като планира да представи през септември следващото ниво на развитие на Billa карта.

Дефлация при продажните цени

Вътрешен анализ на компанията за март тази година отчита инфлация от 0,4% при покупните цени на годишна база и дефлация от 1,27% при продажните цени за всички категории. За сравнение, месечната инфлация през март в страната достигна 0,9%.

Най-голям спад търговската верига наблюдава при консервираната храна (-5,35%), основните храни (-4,82%) и млечните продукти (-4,59%). Спад на цените се отчита също при плодовете и зеленчуците, почистващите препарати и детергентите и козметиката.

Сред поскъпващите категории продукти са нехранителните стоки (4,17%), месо и деликатеси (0,5%) напитки и захарни изделия (по 0,21%).

Национално онлайн проучване за България, поръчано от REWE Group и проведено в началото на годината сред 1014 пълнолетни българи показва, че песимизмът сред потребителите за финансовото им състояние се увеличава.

36% от тях очакват то да се влоши през следващите шест месеца спрямо 28% година по-рано, а само 17 на сто прогнозират подобрение на финансовото им положение. Разходите за живот са основно притеснение за 54% от анкетираните, а според 61% от участниците растящите цени са ключов обществен проблем към държавното управление.

Хората реагират на високите цени като най-често купуват повече продукти на промоция (69% от анкетираните). Те също така използват по-често предимствата на програмите за лоялност, пазаруват по-често от магазини с евтини стоки, намаляват общото количество покупки или купуват намалени продукти с кратък срок на годност.

Над половината от анкетираните посочват, че поради високите цени най-често са се отказали от маркови продукти, следвани от храни от неосновна необходимост и премиум марки. 67% от участниците в проучването определят месните продукти като важни и не се отказват от тях.