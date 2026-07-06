Продажбите на луксозни имоти в Дубай растат заради сделки преди войната

Пазарът на ултралуксозни имоти в Дубай регистрира рекордни продажби през първата половина на годината, движен основно от сделки, договорени, преди градът да усети последиците от конфликта между Иран и Израел, съобщава консултантската компания Knight Frank, цитирана от Bloomberg.

Продажбите на жилища на цена над 10 млн. долара са нараснали до общ обем от 5,1 млрд. долара през първите шест месеца на годината, което е увеличение с 14% спрямо същия период на миналата година, уточнява компанията.

„Предвид сегашния рагионален конфликт този нов рекорд отразява сделки, които в по-голямата си част са били договорени преди конфликта, но са били регистрирани четири до шест месеца по-късно“, коментира Фейзал Дурани, ръководител на отдела за анализи за Близкия изток и Северна Африка в Knight Frank. „Това не означава, че пазарът е спрял, тъй като наблюдаваме ежедневно, че сделки продължават да се сключват, тъй като основните показатели на пазара остават непроменени“, допълва той.

Общо 296 трансакци са били регистрирани през първата половина на годината, от които 165 през първото тримесечие и 131 през второто. Продажбите на жилища на цена от 25 млн. долара нагоре са достигнали рекорд от 26 сделки през периода, показват данни, събрани от консултантската компания.

Дубай се очерта като ключова мишена на иранските удари срещу страни от Персийския залив с ракети и дронове в разгара на войната. Въпреки че повечето от тях бяха прехванати, сектори като туризма пострадаха.

Емирството се радваше на петгодишен силен ръст на имотния пазар, но сега продажбите на жилища от строителните компании се забавят.

Но естеството на купувачите спомогна за предпазването на пазара от силна корекция, казва Дурани и допълва, че вече има повече крайни потребители за сметка на спекулативните купувачи, наблюдавани в предишните цикли. През 2008 г. 25% от жилищата са били препродадени в рамките на 12 месеца от покупката спрямо едва 4% през 2025 г., сочат данните на Knight Frank.

Последиците от конфликта се усетиха и при цените на жилищата от масовия пазар, които намаляха с между 5% и 20% в зависимост от локацията, казва Никълъс Спенсър, ръководител на отдела за жилищните пазари в Близкия изток и Северна Африка в Knight Frank.

„Този сегмент беше повлиян от собственици и инвеститори, които излязоха от пазара, включително мотивирани продавачи, някои от които все пак излязоха с печалба в зависимост от това кога са купили имота, тъй като средните цени нараснаха с 82,9% през последните пет години и половина. Може би нямаме да разполагаме с истинска картина на последиците от конфликта до есента, ако положението остане стабилно“, допълва той.