SOFIX се понижи в пета поредна сесия

Основният борсов индекс у нас SOFIX се понижи с 0,49% в сряда до 1 207,4 пункта. Това е пети пореден спад за бенчмарка, а ръстът му от началото на годината вече е едва 4,4% ръст. За сравнение, до 20 януари той достигаше 22%.

С най-силен спад сред компаниите в SOFIX днес бяха "Шелли груп" АД с 8,27% до 46,6 евро, "Уайзър Технолоджи" АД с 6,96% до 2,14 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 3,68% до 0,915 евро и други.

С ръстове сред 15-те в основния индекс днес бяха само "Еврохолд България" АД с 5,77% до 1,1 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 2,46% до 2,5 евро и "Елана Агрокредит" АД с 0,93% до 0,545 евро.

Оборотът на борсата днес беше за 2,7 млн. евро, като "Шелли груп" ЕД допринесе със 751 хил. евро, "ВФ Алтърнатив" АД - със 702 хил. евро, "Република холдинг" АД - с 505 хил. евро, "Софарма" АД - с 218 хил. евро и "Грийн иновейшън" АД - със 148 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Шелли груп" ЕД с 208, "Софарма" АД с 60 сделки, "Сирма груп холдинг" АД с 22, "Доверие обединен холдинг" АД с 16 и с по 11 сделки при "Агрия груп холдинг" АД и "Грийн Иновейшън" АД.

