SOFIX записа седмичен ръст от 1,74%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отбеляза седмичен ръст от 1,74% до 1248 пункта.

Най-силни седмични повишения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на основния индекс записаха "Софарма" АД със 7,8% до 1,865 евро, "Шелли груп" ЕД с 5,18% до 58,9 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 3,27% до 2,53 евро.

Най-резки седмични понижения сред компонентите на SOFIX отбелязаха "Илевън Кепитъл" АД с 9,7% до 6,7 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 4,71% до 0,85 евро и "Химимпорт" АД с 4,55% до 0,42 евро.

Всички индекси на БФБ се оцветиха в зелено в петък. SOFIX и BGBX40 нараснаха с по 0,44%, а равнопрегленият BGTR30 се покачи с 0,47%. По-убедително се повиши секторният BGREIT, който добави 1,12 на сто. Индексът на малките и средните предприятия beamX нарасна с 0,37%.

Борсовият оборот в петък беше за 1 млн. евро.

Най-голям седмичен оборот беше реализиран с акции на "Софарма" АД – за 794 хил. евро, "Шелли груп" ЕД – за 547 хил. евро, и "Доверие обединен холдинг" АД – за 200 хил. евро.

Най-много сделки в петък бяха сключени с книжа на "Софарма" АД – 222, "Шелли груп" ЕД – 180, "Доверие обединен холдинг" АД – за 142, "Сирма груп холдинг" АД – 86, и "Илевън Кепитъл" АД – за 83.

