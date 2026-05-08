IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

SOFIX записа седмичен ръст от 1,74%

Борсовият оборот в петък беше за 1 млн. евро

19:35 | 08.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БФБ АД
Снимка: БФБ АД

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отбеляза седмичен ръст от 1,74% до 1248 пункта.

Най-силни седмични повишения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на основния индекс записаха "Софарма" АД със 7,8% до 1,865 евро, "Шелли груп" ЕД с 5,18% до 58,9 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 3,27% до 2,53 евро.

Най-резки седмични понижения сред компонентите на SOFIX отбелязаха "Илевън Кепитъл" АД с 9,7% до 6,7 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 4,71% до 0,85 евро и "Химимпорт" АД с 4,55% до 0,42 евро.

Всички индекси на БФБ се оцветиха в зелено в петък. SOFIX и BGBX40 нараснаха с по 0,44%, а равнопрегленият BGTR30 се покачи с 0,47%. По-убедително се повиши секторният BGREIT, който добави 1,12 на сто. Индексът на малките и средните предприятия beamX нарасна с 0,37%.

Борсовият оборот в петък беше за 1 млн. евро.

Най-голям седмичен оборот беше реализиран с акции на "Софарма" АД – за 794 хил. евро, "Шелли груп" ЕД – за 547 хил. евро, и "Доверие обединен холдинг" АД – за 200 хил. евро. 

Най-много сделки в петък бяха сключени с книжа на "Софарма" АД – 222, "Шелли груп" ЕД – 180, "Доверие обединен холдинг" АД – за 142, "Сирма груп холдинг" АД – 86, и "Илевън Кепитъл" АД – за 83.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 19:36 | 08.05.26 г.
борсов обзор обзор на БФБ търговия на БФБ търговия с акции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Финанси виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още