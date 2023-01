Бумът при финансирането на музикалната индустрия отеква на пазарите

Американски стартъп иска да въведе фючърси, които позволяват на стрийминг компании и собственици на права да управляват рисковете

Инвеститорите може скоро да имат възможността да спекулират кои песни се насочват към върха на стрийминг класациите според планове, разработвани от американски стартъп, който иска да стартира пазар на фючърси, свързан с музикалните приходи, съобщава Financial Times.

Базираната в Чикаго Clouty е създала търгуем индекс на глобалните стрийминг продажби и проучва борсово търгуван фонд (ETF), който ще привлече инвеститорите на дребно. Освен това компанията води ранни преговори с американски борси за стартиране на фючърси, свързани с отделни жанрове, артисти и песни, посочват двама запознати източници, запознати с обсъжданията.

Дългосрочният план на компанията е да се възползва от бързата финансиализация на музикалния бизнес, докато инвеститори с дълбоки джобове се борят да си гарантират приходи от стрийминг.

През последните години частни инвестиционни групи като Blackstone и KKR харчат милиарди долари за каталози с песни на творци като Ленард Коен, Нийл Даймънд и Брус Спрингстийн с надеждата да си осигурят редовни потоци от приходи, които са имунизирани срещу икономически спадове. Други известни изпълнители, като Pink Floyd, проучват възможността да продадат правата си или да превърнат своите каталози в ценни книжа, обезпечени с активи.

„Музиката е клас актив, който е скрит пред очите на всички и не е отключен“ като потенциал, казва Дейвид Уме, основател и главен изпълнителен директор на Clouty.

Миналата година Goldman Sachs прогнозира, че приходите в световната музикална индустрия ще растат с общ годишен темп от 12% между 2021 и 2030 г., а приходите ще достигнат над 150 млрд. долара.

Докато този тласък продължава, развитието на пазари, които позволяват на инвеститорите да търгуват музикални права на вторичен пазар, е „неизбежно“, посочва Уме. „Независимо дали е в момент на растеж, или на рецесия, хората се насочват към стрийминга“, добавя той.

Clouty, компания от трима души, преминава през кръг за начално финансиране, но е изправена пред трудна битка да превърне нестандартен клас активи в дългосрочен търгуем пазар. Може да минат години, преди пазарите на фючърси да натрупат дълбочина и ликвидност. Големите пазари на фючърси като CME Group предлагат договори за необичайни активи като температура на въздуха, вода и урагани, но не успяват да наберат инерция.

„Има много примери за фючърси, които се провалят, дори по добре разбрани продукти. Обикновено те са твърде сложни за разбиране или твърде сложни за оценяване или разбиране, когато се стигне до изчисляване на волатилността им“, казва Анди Симпсън, главен изпълнителен директор на Sigma Financial AI, компания за търговски технологии.

Clouty е получила разрешение от Bloomberg да показва индекса си Musiq 500, който следи приходите, генерирани от стрийминга на топ 500 сред песните на световно ниво, на терминалите на доставчика на финансови данни. Стойността на индекса се е повишила с над 25% на годишна база до над 10 хил. долара. Компанията планира да стартира индекси по жанр, а след това по отделни песни. Всеки фючърсен договор се нуждае от регулаторно одобрение.

Изпълнителни директори, които са виждали плана на Clouty, обаче поставят под въпрос дали компанията може да привлече институционални инвеститори и маркет мейкъри, чиито ежедневни покупки и продажби помагат да се натрупа ликвидност. Един потенциален инвеститор има резерви спрямо факта, че индексите са изградени върху стрийминг, а не върху авторски права.

Големите суми, които се наливат в музикалния бизнес, създадоха рискове и потенциални награди за стрийминг платформите и притежателите на права, изграждайки естествена потребителска база за фючърсни договори, каза Уме.

Неочакваните възраждания на песни, използвани в телевизионни предавания, като Running Up That Hill на Кейт Буш в сериала „Странни неща“ или „Never Let Me Down Again“ на Depeche Mode в „Последните оцелели“, генерираха нови милиони долари плащания за притежателите на издателските права.

Но това са лоши новини за стрийминг платформи като Spotify, YouTube и Apple, които трябва да плащат на собственика на правата върху песните, когато се стриймват, и на теория могат да използват фючърсен пазар, за да се предпазят от риска от превръщането на дадена песен в сензация за една нощ.

Инвеститорите, които са похарчили много за музикални права, също биха могли да използват фючърси, за да се предпазят от риска творците вече да не са толкова популярни.