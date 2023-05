Ходовете на Фед помрачават търговията с акции на регионалните банки*

Книжата на Qualcomm поевтиняват с над 7,8%, след като производителят на чипове за мобилни устройства представи мрачна прогноза за продажбите

Основните щатски борсови индекси започват редовната търговия на Wall Street с понижения, след като в сряда вечерта служителите на Федералния резерв повишиха отново лихвите с 25 базисни пункта, сигнализирайки, че може би идва краят на този цикъл на затягане на паричната политика, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,64 на сто до 33 199,44 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита понижение от 0,52% до 4069,35 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записва спад от 0,46% до 11 970,54 пункта.

Акциите на PacWest се сриват с повече от 41%, след като ден по-рано те изтриха около 60% от стойността си на фона на продължаващото затягане на паричната политика от страна на американската централна банка. В началото на седмицата регионалната банка First Republic Bank фалира и беше продадена на най-големия американски кредитор JP Morgan Chase. Това трябваше да стабилизира острата криза, както подчерта в понеделник главният изпълнителен директор на JP Morgan Джейми Даймън. Сега обаче опасенията за състоянието на регионалните банки отново са в центъра на вниманието.

На пресконференция в сряда председателят на Фед Джером Пауъл подчерта, че банковата система е „стабилна и устойчива". Поради това създателите на паричната политика смятат, че още едно повишение на лихвения процент е подходящо за по-нататъшна борба с инфлацията. Това беше десетото поредно повишение на лихвения процент. Основният лихвен процент сега е в диапазона от 5,0 до 5,25%.

Спадат цените и на книжата на другите регионални банки. Акциите на U.S. Bancorp поевтиняват с 6,28 на сто, докато тези на Truist Financial Corp. изтриват 4,3% от стойността си. Цената на книжата на Fifth Third Bancop се понижава с 3,88 на сто.

Акциите на Qualcomm поевтиняват с над 7,8%, след като производителят на чипове за мобилни устройства представи мрачна прогноза за продажбите, сигнализирайки, че пазарът на смартфони е по-неспокоен от очакваното. Компанията отчете приходи в размер на 9,28 млрд. долара през второто си фискално тримесечие, което е със 17% по-малко в сравнение с предходната година. Печалбата се срина с 42% до 1,7 млрд. долара през периода. Приходите надминаха очакванията на Wall Street според проучване сред анализатори на FactSet, но печалбата не отговори на прогнозите на пазара.

Книжата на Tesla поскъпват с 1,19 на сто, докато цената на акциите на Apple се понижава с 1,27%.

На облигационните пазари доходността по 30-годишните американски държавни ценни книжа расте до 3,717%, докато тази по 10-годишните облигации се понижава до 3,364 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, отчита ръст от 0,09 на сто до 101,43 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент расте до 73,06 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI се повишава с 0,71% до 69,09 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,7 на сто до 2051,80 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17: 00 ч. българско време.