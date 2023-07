Силните банкови отчети в САЩ засилиха оптимизма на борсите в Европа

Инвеститорите обърнаха внимание и на новите данни за продажбите на дребно в САЩ, които растат с повече от очакваното през юли

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите остават фокусирани върху новия сезон на отчетите в САЩ.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,62% до 460,76 пункта.

Германският измерител DAX записа ръст от 0,35% до 16 125,49 пункта.

Френският показател CAC се повиши с 0,38 на сто до 7319,18 пункта.

Британският индекс FTSE напредна с 0,64% до 7453,69 пункта.

Трейдърите обърнаха внимание на новите коментари на някои служители на Европейската централна банка (ЕЦБ). В понеделник управителят на Бундесбанк Йоаким Нагел заяви, че очаква ново увеличение на лихвите този месец, като всяка следваща корекция ще зависи от данните. Във вторник ръководителят на централната банка на Италия Игнацио Виско посочи, че инфлацията в еврозоната може да се охлади по-бързо от прогнозите на ЕЦБ, тъй като свиващите се разходи за енергоизточници продължават да оказват охлаждащ натиск върху по-широк диапазон от цени.

Междувременно Клаас Кнот заяви, че нова корекция на лихвите след юли „остава като много вероятна, но в никакъв случай не е сигурна“.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 18 юли.

При индивидуалните акции книжата на британската фирма Ocado поскъпнаха с над 19%, след като фирмата отчете печалба. Отвъд Атлантика, отчетите на Bank of America, Bank of New York Mellon и Morgan Stanley надхвърлиха пазарните очаквания.

Инвеститорите обърнаха внимание и на новите данни за продажбите на дребно в САЩ, които растат с повече от очакваното през юли, въпреки че разходите на потребителите изглеждат стабилни.

Продажбите на дребно са се повишили с 0,2% миналия месец, обяви Министерство на търговията във вторник. Данните за май бяха коригирани нагоре до ръст от 0,5% вместо 0,3%, както бе съобщено първоначално.

Отново в Европа италианският статистически институт Istat публикува данни за строителната продукция, която намалява за втори пореден месец през май, макар и с по-бавен темп. Производството в строителния сектор се е понижило със сезонно коригираните 0,7 на сто на месечна основа през май след спад от 3,9 на сто през предходния месец.