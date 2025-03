Инвеститорите, които клъвнаха на програмата за растеж на Тръмп, сега плащат за нея

Уолстрийт отново е на ръба, но виновникът този път не е инфлацията. Големи и малки инвеститори в акции са обхванати от страх заради евентуалното забавяне на икономическия растеж на САЩ.

На фондовия пазар започна спад, като нещата придобиха особено мрачен и нестабилен характер през последните две седмици, пише Bloomberg.

Индексът S&P 500 заличи всичките си печалби, откакто Доналд Тръмп беше избран за президент, заради това, което Уолстрийт смяташе за негова програма в подкрепа на растежа. Технологичният индекс Nasdaq 100 за кратко изпадна в корекция в петък, след като се срина с повече от 10% за 17 дни, защото инвеститорите разпродават акциите, които поддържаха темпото на растящия фондов пазар през последните две години.

Инфлацията остава упорито стабилна, а безработицата се покачва на фона на усилията на администрацията на Тръмп да намали федералните разходи за персонал. Растежът на САЩ се забавя от предишния главоломен темп, а икономистите и стратезите предупреждават за нарастващи рискове от стагфлация.

„Фондовият пазар е много объркан относно плановете на Тръмп за митата“, коментира Джеръми Сийгъл, професор по финанси в Университета на Пенсилвания, известен, наред с други неща, с това, че нарече технологичните акции „неудобен залог“ през март 2000 г. – точно на върха на дотком балона.

„Дали всичко това е само тактика на преговори? Все още не знаем. Виждам и още по-голяма корекция заради прекомерното изобилие“, добавя Сийгъл.

Инвеститорите са на кръстопът и не знаят кой път да поемат. Митата на Тръмп и рискът от търговска война направиха някои акции силно нестабилни. S&P 500 отчете движение от повече от 1% в двете посоки за шест поредни сесии - нещо, което не е правил от ноември 2020 г., когато Тръмп беше в разгара на оспорването на резултата от изборите.

Графика: Bloomberg

Технологичните акции с голяма капитализация, които дълго време бяха убежище, защото поскъпваха пред лицето на всяко предизвикателство, сега водят разпродажбите. Nvidia Corp. изтри почти 1 трлн. долара от пазарната си стойност за 2 месеца, преди купувачите да се намесят и да върнат оценката на компанията към растеж.

Индексът на Bloomberg на акциите на компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“ - Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Nvidia и Tesla Inc., се понижи с повече от 12% само за три седмици.

„Това е невероятно труден пазар“, коментира Томас Торнтън, основател на Hedge Fund Telemetry. „Хората все още са твърде нетърпеливи да купуват. Добрите дъна са, когато хората не могат да се измъкнат достатъчно бързо и никой не иска купува“, добавя той.

От начинаещите търговци на дребно до професионалистите в хедж фондовете, никой не знае каква е действителната крайна цена на мащабните политики на Тръмп. Неговите планове за растеж предвиждаха намаляване на данъците, дерегулация и енергийна доминация. С митата той цели връщане на производства в САЩ и създаване на работни места. Досега обаче няма много доказателства, че това ще се случи.

Тази седмица президентът на САЩ предупреди американците, че може да почувстват „малко смущение“ от търговските войни с Канада, Мексико и Китай. Той обаче и дума не обелва кога те ще видят ползите от митата.

Всичко това плаши най-вече индивидуалните инвеститори. За първи път от 2022 г. мнозинството от индивидуалните инвеститори казват, че очакват цените на акциите да паднат през следващите шест месеца, според проучване на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори. По-малко от 20% казват, че очакват цените да се покачат през този период.

Графика: Bloomberg

Денис Дик, ръководител на структурата на пазарите и частен търговец в Triple D Trading, който търгува на базата на слухове и заглавия в медиите, коментира, че трябва да се очакват още резки движения, предизвикани от Тръмп. „Президентът не спира да говори. Имам чувството, че главата ми се върти“, добавя той.

Турбулентното начало на 2025 г. кара анализаторите на Уолстрийт да преосмислят своите възходящи прогнози за акциите в началото на годината.

Бари Банистър, главен капиталов стратег в Stifel, Nicolaus & Co., който беше един от малкото стратези, които прогнозираха спад на акциите през тази година, коментира, че „Тръмп е разрушител, който ще разруши стария ред, ако възнамерява да прекрои световния ред, така че знаехме, че ще има период на смут“.

Графика: Bloomberg

Фокусът е и върху ръста на печалбите на корпоративна Америка, който трябва да оправдае оценките на акциите. Прогнозите на анализаторите за S&P 500 през 2025 г. непрекъснато спадат от началото на годината и от почти 13% повишение в началото на януари сега очакванията са за почти 10%, според Bloomberg Intelligence.

Предстои Федералният резерв на САЩ да гласува лихвите на 19 март. Дотогава трейдърите ще анализират всяка запетая от икономическите данни, за да подготвят предположенията си за следващия ход на фондовия пазар.

През следващата седмица ще бъдат публикувани данните за свободните работни места и потребителската инфлация, а след това оценката на настроенията на потребителите, измерена от Университета на Мичиган. Всички данни ще се използват за прогнози за това дали и колко пъти Фед ще намали лихвите през 2025 г.

Председателят на Фед Джером Пауъл уверява, че икономиката остава „на добро място“, но разочароващите показания пораждат спекулации, че тя започва да се забавя повече от очакваното и тласка инвеститорите да бягат от по-рисковите активи. „Рисковете нарастват и ние започваме да се съмняваме в потенциалната нестабилност на икономиката“, казва Лори Калвасина, ръководител на стратегията за акции в САЩ в RBC Capital Markets. „Намираме се на трудно място. Следващите седмици ще са ключови“, добавя тя.