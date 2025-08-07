Европейските пазари чакат с оптимизъм среща между Путин и Тръмп

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха сесията в четвъртък (7 ювгуст) на положителна територия в очакване на среща между президентите на САЩ и Русия в следващите дни. Според Bloomberg уговорките са на финалната права, но двете не страни не могат да се разберат относно украинския президент Володимир Зеленски.

Доналд Тръмп е поставил условието, че Владимир Путин трябва да се срещне и с украинския президент, което не е желано в Кремъл.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,92% до 546,05 пункта, като влияние върху търговията оказват и финансовите отчети на компаниите, посочва CNBC. Германският DAX се повиши с 1,12 на сто до 24 192,5 пункта, а френският САС 40 се повиши с 0,97% до 7709,32 пункта.

На червена територия затвори FTSE 100 със спад, след като централната банка намали лихвите. Така водещият индекс на Лондонската фондова борса затвори на ниво от 9100,77 пункта, или намаление от 0,69 на сто.

Сред големите губещи в Европа днес е германският производител на оръжия Rheinmetall, чиито акции поевтиняха с 8%. Компанията съобщи за спад на печалбите, въпреки че заявките се увеличават.

Възможната среща между лидерите на САЩ и Русия носи надежда за край на войната в Украйна, което свали цената на петрола с 0,2%. Американският лек суров петрол достига цена от малко над 64 долара за барел, а европейският "Брент" се търгува за 66,75 долара за барел към края на европейската сесия.

На валутните пазари едината европейска повишава стойността си на фона на чаканото развитие в Украйна. Едно евро се разменя за 1,1635 долара. Британският паунд се повиши до 1,3426 долара за брой, след решението на Английската централна банка (АЦБ) за намаляване а лихвата.

Цената на златото достига най-висооката си стойност за последните две седици - 3451 долара за тройунция.