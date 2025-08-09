Цените на зърното останаха стабилни през седмицата

През тази седмица котировките на основните зърнени контракти не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си обзор.

В Чикаго пшеницата с доставка септември поскъпна с 1 долар до 217,00 долара/тон. Във Франция старата цена остана без промяна на ниво от 201 евро/тон, също както и в Украйна – 240 долара/тон. В Русия посоката се обърна и цената се върна надолу с 5 долара до нивата от края на юли – 237 долара/тон.

Движението на цената при царевицата за доставка август е по-разнопосочно. В САЩ има спад с 2 долара до 197 долара./тон. Във Франция, след предишните колебания нагоре-надолу, сега последва нарастване при котировките за август-септември - плюс 8 евро до 202 евро/тон. В Украйна отново има поскъпване с 3 долара до 253 долара/тон.

Рапицата на Euronext за доставка през месец ноември 2025 година, която няколко месеца отбелязва сериозни пикове и спадове. Преди седмици се изстреля нагоре, след това за пореден път се срина рязко с рекордна загуба, после отново пое рязко нагоре и след това поевтиня сериозно, и отново записа скок. Тази седмица движението отбелязва слабо поевтиняване с 3,75 евро до 473,75 евро/тон.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, след който дойде отново срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване. Тази седмица цената е с нулева промяна на 1 255 долара/тон.

Рафинираната захар с доставка през октомври следва низходящ тренд още от края на миналия месец и сега загуби нови 5,30 долара до 462,50 долара/тон на борсата в Лондон.

Търговията на Софийска стокова дорса в подкръг "Зърно" остава спокойна. Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно на 340 лева/тон (173,84 евро/тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на 450 лева/тон (230,08 евро/тон). Купувачите отговарят с начална цена от 270 лева/тон (138,05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните продукти са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени вариращи от 2500 (1278,23 евро/тон) до 6800 лева/тон (3476,78 евро/тон).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за газьол за ПКЦ на 1967,70 лева/хил.л (1006,07 евро/хил.л.), а газ пропан бутан на 900 лева/хил.л (460,16 евро/хил.л).