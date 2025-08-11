Оптимизмът около търговското примирие между САЩ и Китай завладя и борсите в Азия

Основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха първата сесия за седмицата предимно с ръстове, докато инвеститорите очакват сигнали от Вашингтон и Пекин за евентуално удължаване на крайния срок за търговско примирие между САЩ и Китай, който изтича на 12 август.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,85% до 41 820,48 пункта. Индексът Topix се повиши с 1,21% до 3024,21 пункта.

В Китай измерителят Shanghai composite отчете ръст от 0,34% до 3647,55 пункта. Индексът Shenzhen напредна с 1,46% до 11 291,43 пункта.

Хонконгският показател Hang Seng записа повишение от 0,19% до 24 906,81 пункта.

Акциите на производителя на батерии Contemporary Amperex Technology (CATL) поскъпнаха леко с 0,18 на сто, след като компанията обяви, че спира работа в голяма мина за литий в Китай.

В Южна Корея измерителят Kospi се понижи с 0,1% до 3206,77 пункта.

Австралийският бенчмарк ASX 200 регистрира ръст от 0,43% до 8844,8 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 11 август.

Анкетирани от Ройтерс икономисти очакват Австралийската централна банка да понижи своя основен лихвен процент с 25 базисни пункта до 3,6 на сто, след като през юли регулаторът изненада пазарите, като запази лихвата непроменена.

В Индия основният измерител Nifty 50 напредна с 0,85% до 24 568,45 пункта.

Като цяло геополитическите въпроси остават централна тема във фокуса на пазарите. На 12 август изтича срокът за въвеждане на нови мита от САЩ върху китайски стоки, като се очаква ново отлагане, а в края на седмицата президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин ще се срещнат в Аляска, за да обсъдят войната в Украйна.

Тръмп заяви, че се надява Китай да увеличи четири пъти поръчките си на соя от САЩ, добавяйки, че това е "начин за значително намаляване" на търговския дефицит на страната му при търговията с Пекин.

Междувременно Financial Times съобщи, че Пекин настоява Вашингтон да облекчи контрола върху износа на чипове за изкуствен интелект, като част от търговското споразумение.