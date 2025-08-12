Пазарът на петрол остава предпазлив преди срещата Тръмп-Путин*

Цената на петрола леко се повишава, докато инвеститорите претеглят отлагането от президента Доналд Тръмп на високите американски мита върху вноса от Китай спрямо възможните резултати от планираната му среща с руския президент Владимир Путин, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху петрола сорт Брент поскъпват с 33 цента, или 0,5%, до 66,96 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI – с 31 цента, или 0,48%, до 64,27 долара за барел.

Цените все още са близо до най-ниското си ниво за последните два месеца след слаба сесия в понеделник и ниски обеми в ранните часове на азиатската търговия. Тръмп подписа заповед за удължаване на примирието с Китай до 10 ноември, отлагайки увеличението на митата, планирано за вторник.

Трейдърите очакват срещата между Тръмп и Путин по-късно тази седмица, за да видят дали ще има признаци за облекчаване на санкциите срещу големия производител на петрол, въпреки че в понеделник американският президент омаловажи очакванията за сключване на споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Суровият петрол е загубил повече от 10% през тази година, като търговците се сблъскват с възможността за образуване на излишък до края на годината, след като ОПЕК+ отмени съкращенията на доставките от 2023 г. въпреки признаците за забавяне на икономическия растеж.

„Очаквам суровият петрол да остане в ограничен диапазон до срещата в петък, но да бъде малко по-уязвим на низходящ натиск“, казва Вандана Хари, основателка на компанията за анализ на петролния пазар Vanda Insights.

Общият обем на търгувания сорт Брент спадна до най-ниското си ниво от началото на юли в понеделник и е значително под средната си дневна стойност, което предполага, че трейдърите проявяват предпазливост, докато търсят по-добра представа за перспективите. Месечните доклади на Организацията на страните износителки на петрол и Министерството на енергетиката на САЩ по-късно във вторник може да помогнат да се получи представа за баланса между търсенето и предлагането.

*Данните са актуални към 8:15 ч.