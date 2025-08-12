IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Перспективите пред финансовите резултати за второто тримесечие в Европа се подобряват

Очаква се европейските компании да отчетат средно ръст от 4,8% на печалбите през второто тримесечие

20:22 | 12.08.25 г.
Снимка: unsplash.com
Перспективите пред състоянието на европейските компании значително са се подобрили, показват последните прогнози за печалбите, публикувани във вторник. Те отразяват продължаващия ръст след удължаването на митническото примирие между САЩ и Китай и сключването на търговското споразумение между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, съобщава Ройтерс.

Очаква се европейските компании да отчетат среден ръст от 4,8% на печалбите през второто тримесечие, показват данни на LSEG I/B/E/S. Това е над повишението от 3,1%, което анализаторите очакваха преди седмица.

Пазарните настроения се подобряват стабилно през последните седмици, след като през юли ЕС сключи рамково споразумение със САЩ, а в понеделник САЩ и Китай удължиха митническото си примирие с още 90 дни.

След разкриването на плановете на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита на всички държави през февруари очакванията за печалбите на компаниите от STOXX 600 за второто тримесечие се промениха от ръст от 9,1% на годишна база точно преди обявяването до спад от 0,7% преди подписването на споразумението между САЩ и ЕС.

Те значително се повишиха в седмиците, след като Брюксел и Вашингтон се споразумяха за мито от 15% върху вноса в САЩ на повечето стоки от ЕС, което е половината от ставката, с която Тръмп заплашваше блока.

Консенсусната прогноза за приходите през второто тримесечие също продължава да се подобрява, показва докладът на LSEG. Анализаторите сега очакват спад от 1,3% в сравнение с понижение от 2% миналата седмица.

От десетте сектора в европейския основен индекс очакванията са четири да отбележат годишно подобрение в отчетите за тримесечието. Очаква се технологичният сектор да отбележи най-висок ръст от 26%, следван от здравеопазването, финансите и промишлеността.

Отчетът на датския производител на вятърни турбини Vestas по-късно тази седмица може да покаже как европейските компании за възобновяема енергия се справят с митата и повишената несигурност в САЩ. В понеделник разработчикът на вятърни паркове Orsted поиска от акционерите 9,4 млрд. долара, за да се спрсави с враждебността на Тръмп към вятърната енергия.

Последна актуализация: 20:22 | 12.08.25 г.
