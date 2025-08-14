Новият доклад за инфлацията разколеба някои от инвеститорите на Wall Street

Щатските борсови индекси приключиха сесията без единна посока, като инвеститорите оценяват данните от последния доклад за инфлацията на едро, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,02% до 44 911,26 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,03% до 6468,54 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете спад от 0,01% до 21 710,67 пункта.

Трейдърите отразиха данните за индекса на цените на производител за юли, които показаха, че намаляването на лихвения процент от Федералния резерв далеч не е гарантирано.

Цените на едро в САЩ се повишават с 0,9% през юли, много повече от очакванията на икономистите за ръст от 0,2%.

Вся пак някои инвеститорите пренебрегната част от данните, защото докладът показа, че увеличението е обусловено от голям ръст в „управлението на портфолиото“, както и в цените на самолетните билети. Без тези фактори цифрите щяха да бъдат много по-близки до прогнозите.

Във фокуса на пазарите попаднаха и новите данни за безработицата в САЩ. Според данни на Министерството на труда, публикувани в четвъртък, първоначалните заявки са намалели с 3 хил. до 224 хил. за седмицата, приключила на 9 август - приблизително в съответствие с прогнозите на икономистите.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 14 август.

Инвеститорите обърнаха внимание и на подготовката около срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп се неговия руски колега Владимир Путин. Тръмп изрази оптимизъм, че между Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможно да има мирни преговори.

"Утре ще се срещна с президента Путин. Смятам, че това ще бъде една добра среща", каза Тръмп пред журналисти и добави: "По-важна обаче ще е втората среща, която планираме".

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,289% и 4,877 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,37% до 98,2 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 1,98% до 66,91 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 2,19 на сто до 64,02 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 0,78% до 3381,7 долара за тройунция.