Бъфет се раздели с още акции на Apple за сметка на застрахователя UnitedHealth

Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет е закупила акции на UnitedHealth Group през второто тримесечие, което доведе до скок в цената на акциите на застрахователната компания в следпазарната търговия, съобщава Bloomberg.

Главният изпълнителен директор на конгломерата, базиран в Омаха, щата Небраска, е придобил 5 млн. акции в UnitedHealth, което дава на Berkshire дял на стойност 1,6 млрд. долара, според подадена в четвъртък информация. Освен това Berkshire е продала дела си от 1 млрд. долара в T-Mobile US през този период, излизайки от телекомуникационния оператор.

Бъфет инвестира в UnitedHealth в момент, в който застрахователната компания се сблъсква с множество кризи. Миналата година изпълнителният директор на UnitedHealth Брайън Томпсън беше застрелян в Манхатън.

UnitedHealth, заедно с други застрахователи в САЩ, се сблъска и с неочаквано увеличение на медицинските разходи. През април компанията отчете печалба под прогнозите на Wall Street за първи път от повече от десетилетие, което доведе до срив в цената на акциите. Оттогава компанията смени своя главен изпълнителен директор и обяви планове за смяна на главния финансов директор.

Разкриването на участието на Berkshire в UnitedHealth доведе до ръст в цената на акциите на застрахователя с 9,6% в следборсовата търговия в четвъртък.

В същото време Бъфет е продал и 20 млн. акции на Apple през периода, след като миналата година намали участието си в производителя на iPhone. Делът на Berkshire в Apple остава най-големия ѝ дял по пазарна стойност, въпреки че е спаднал с около 9,2 млрд. долара през тримесечието, приключило на 30 юни.

Berkshire също така подновява усилията си да намали участието си в Bank of America, продавайки 26 млн. акции и свивайки дела си до около 8% в края на юни. Бъфет започна да намалява инвестициите си в банката миналата година, без да дава никакво обяснение за тази стъпка.

Една от инвестициите му в акции, дял в гиганта в производството на хранителни продукти Kraft Heinz Co., се оказа главоболие за компанията на Бъфет. Конгломератът пое разходи за обезценка в размер на 3,8 млрд. долара по инвестицията си по-рано тази година и запази участието си без промяна през второто тримесечие.

В същото време Berkshire променя инвестициите си в американски строителни компании, увеличавайки дела си в Lennar и продавайки акции на D.R. Horton. Компанията също така е купила повече акции на производителя на стомана Nucor. Тези промени бяха пропуснати в предишната декларация, тъй като компанията поиска конфиденциално третиране от Комисията за ценни книжа и борси.