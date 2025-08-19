Надеждите за мир в Украйна и Газа потопиха европейския сектор на отбраната

Европейските акции в сектора на отбраната са дълбоко на червена територия във вторник на фона на подновените надежди за по-скорошен мир в Украйна и постигането на примирие в Газа, съобщава Bloomberg.

Подиндексът на STOXX 600 за отбраната се свива с 3,9% минути след 15:30 ч. българско време. По-рано в понеделник президентът Доналд Тръмп проведе среща на високо равнище с украинския си колега Володимир Зеленски и европейски лидери, след която американският лидер обеща „много добри гаранции“ за Украйна и дори не изключи разполагане на американски военни в страната.

Педставянето на индекса STOXX Europe Targeted Defence Index през последните пет дена. Графика: stoxx.com

При индивидуалните акции тези на производителя на муниции и танкове Rheinmetall поевтиняват с над 5%, а тези на производителя на оборудване Renk Group – с 8,3%. Книжата на BAE Systems са на червено с над 4%, докато тези на Thales изтриват от цената си 4,5%.

Секторът на отбраната в Европа се отдръпва от юнските рекорди на фона на засилените международни усилия за постигане на примирие във войната в Украйна. В петък Тръмп имаше и среща с руския президент Владимир Путин, като надеждите са за договаряне на тристранна среща на по-късен етап.

Междувременно групировката „Хамас“ съобщи в понеделник, че е приела сделката, предложена от Катар и Египет за пауза във войната с Израел в Газа. Засега обаче остава неясно дали предложението е било получено от Израел и дали правителството на премиера Бенямин Нетаняху ще приеме.

Ралито при отбраната в Европа се забавя през летните месеци, докато инвеститорите очакват доказателства за представянето на компаниите от поръчките им на фона на обещаното увеличаване на правителствените разходи за отбрана. Въпреки това не липсва оптимизъм за представянето на сектора.

„Заглавията около мира в Украйна може да създадат краткосрочна волатилност в европейските отбранителни акции, но структурните двигатели са много по-надълбоко от днешния новинарски поток“, посочва Патрик Армстронг, главен инвестиционен директор на Plurimi Wealth LLP. „Очакваме бюджетите за отбрана да останат завишени в продължение и на следващото десетилетие“, допълва той.