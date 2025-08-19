IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Надеждите за мир в Украйна и Газа потопиха европейския сектор на отбраната

Подиндексът на STOXX 600 за отбраната се свива с 3,9% минути след 15:30 ч. българско време

15:58 | 19.08.25 г. 4
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейските акции в сектора на отбраната са дълбоко на червена територия във вторник на фона на подновените надежди за по-скорошен мир в Украйна и постигането на примирие в Газа, съобщава Bloomberg.

Подиндексът на STOXX 600 за отбраната се свива с 3,9% минути след 15:30 ч. българско време. По-рано в понеделник президентът Доналд Тръмп проведе среща на високо равнище с украинския си колега Володимир Зеленски и европейски лидери, след която американският лидер обеща „много добри гаранции“ за Украйна и дори не изключи разполагане на американски военни в страната.

Педставянето на индекса STOXX Europe Targeted Defence Index през последните пет дена. Графика: stoxx.com Педставянето на индекса STOXX Europe Targeted Defence Index през последните пет дена. Графика: stoxx.com

При индивидуалните акции тези на производителя на муниции и танкове Rheinmetall поевтиняват с над 5%, а тези на производителя на оборудване Renk Group – с 8,3%. Книжата на BAE Systems са на червено с над 4%, докато тези на Thales изтриват от цената си 4,5%.

Секторът на отбраната в Европа се отдръпва от юнските рекорди на фона на засилените международни усилия за постигане на примирие във войната в Украйна. В петък Тръмп имаше и среща с руския президент Владимир Путин, като надеждите са за договаряне на тристранна среща на по-късен етап.

Междувременно групировката „Хамас“ съобщи в понеделник, че е приела сделката, предложена от Катар и Египет за пауза във войната с Израел в Газа. Засега обаче остава неясно дали предложението е било получено от Израел и дали правителството на премиера Бенямин Нетаняху ще приеме.

Ралито при отбраната в Европа се забавя през летните месеци, докато инвеститорите очакват доказателства за представянето на компаниите от поръчките им на фона на обещаното увеличаване на правителствените разходи за отбрана. Въпреки това не липсва оптимизъм за представянето на сектора.

„Заглавията около мира в Украйна може да създадат краткосрочна волатилност в европейските отбранителни акции, но структурните двигатели са много по-надълбоко от днешния новинарски поток“, посочва Патрик Армстронг, главен инвестиционен директор на Plurimi Wealth LLP. „Очакваме бюджетите за отбрана да останат завишени в продължение и на следващото десетилетие“, допълва той.

Последна актуализация: 16:05 | 19.08.25 г.
европейски акции европейски пазари войната в украйна
Най-четени новини
Коментари

4
aldy
преди 49 секунди
С тия умни лелки начело на ФЕС, няма начин пропочествата на баба Ванга за скорошно унищожение на европата да не се сбъднат. А тримата любители на "белото" заплашват с ядрен удар най-голямата ядрена сила в света, разполагаща с над 6000 ядрени бойни глави и жестоки носители за тях. С какъв акъл, след като само след половин час от повечето европейски столици нищо няма да остане? Ама "От ума си тегли" казва еднапословица.
3
zelka007turbo
преди 27 минути
До: Slavi.13 ... Така е колега , няма . Припомни си приказките , когато влезнат мироопазващите контингенти в Украйна . Ние също подготвяме мисия , наред с другите . И съм на 101% сигурен , че съставът й ще бъде пълен , без празни позиции !! ... :)))
2
Slavi.13
преди 2 часа
Европа няма избор и ще и се наложи да се въоръжава. Проблемът не е в парите, не е и в това , че няма кой да го произведе или технологиите. Проблемът е , че няма войници. В Украйна воюват африканци, южно американци, азиатци и всякакви други, но когато става дума за истински преки сражения се опира до руснаци и украинци. Европа я докара до там, че няма войници. Мотивирани войници, а не наемници.
1
0pk
преди 2 часа
Демек, да не чакаме мир скоро? :]
