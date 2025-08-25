Хонконгският бенчмарк Hang Seng е на крачка от четиригодишен връх

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха ръстове в понеделник, след като по време на реч в петък председателят на Федералния резерв Джером Пауъл даде сигнал, че централната банка може отново да започне да облекчава паричната си политика, предаде CNBC.

Хонконгският бенчмарк Hang Seng в Хонконг се повиши с 2,11% и достигна ниво, близко до четиригодишен връх. Той беше поведен от акциите на Baidu, които поскъпнаха с 6,01%, и от книжата на Zijin Mining Group, които добавиха 5,94% към стойността си.

Показателят CSI 300 в континентален Китай удължи ръстовете си за четвърта поредна сесия, като се повиши с 1,39% и достигна 37-месечен връх по-рано през сесията. Зад ръста стоят акциите на китайските компании в сектора на недвижимите имоти, които поскъпнаха, след като Шанхай облекчи правилата за закупуване на жилища за отговарящите на условията семейства. В резултат книжата на China Vanke добавиха 15,28% към стойността си въпреки по-голямата от очакваното нетна загуба от 12 млрд. юана (над 1,4 млрд. евро) за първото полугодие в сравнение с 9,9 млрд. юана година по-рано.

Книжата на Longfor Group поскъпнаха с 7,84%, а тези на New World Development - с 6,96%.

Силни печалби отбеляза и тайванският индекс Taiex, който скочи с 2,16% и затвори на ниво 24 277,38 пункта.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 1,30% до 3209,86 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се увеличи с 1,98% до 798,02 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 нарасна с 0,41% и затвори на ниво от 42 807,82 пункта, а по-широкият показател Topix отбеляза ръст от 0,15% до 3105,49 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,056% до 8972,40 пункта, след като по-рано през сесията отново премина прага от 9000 пункта.

В Индия показателят Nifty 50 записа увеличение с 0,49% до 24 992,40 пункта, а измерителят BSE Sensex отбеляза ръст от 0,51% до ниво от 81 723,35 пункта.