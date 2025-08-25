Основните индекси отвъд Океана започват седмицата със спад

Основните щатски индекси се понижиха в понеделник преди отчета на Nvidia по-късно тази седмица, пише CNBC.

Технологичният показател Nasdaq Composite приключи деня с понижение от 0,22% до ниво от 21 449,29 пункта. Широкият показател S&P 500 отписа 0,43% и завърши деня на равнище от 6439,32 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отбеляза спад от 349,27 пункта до ниво от 45 282,47 пункта.

Nasdaq беше подкрепен по-рано през деня от ръста на акциите на Nvidia, които поскъпнаха с около 1% преди повишението на индекса да загуби инерция. Компанията за чипове с изкуствен интелект получи редица положителни оценки от анализаторите в навечерието на отчета си, който ще бъде публикуван след края на борсовата търговия в сряда.

Книжата на Intel също първоначално продължиха ръстовете си от предходната сесия, след като министърът на търговията Хауърд Лутник заяви, че американското правителство е придобило дял от 10% в производителя на чипове. Това може да е знак за още подобни ходове от администрацията на Тръмп, като икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет заяви в понеделник, че делът е част от по-широка стратегия за създаване на държавен фонд.

„Сигурен съм, че в даден момент ще има още сделки, ако не в този сектор, то в други“, заяви директорът на Националния икономически съвет пред CNBC.

Президентът Доналд Тръмп се присъедини към това мнение, като в понеделник заяви, че ще сключва сделки като тази с дела на Intel „през целия ден“. Книжата на компанията отбелязаха спад от около 1%.

В петък основните щатски индекси отбелязаха силен ръст, който изстреля Dow на рекордно високо ниво. Това стана след изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който намекна, че централната банка може да започне да смекчава паричната политика следващия месец. Очакванията за понижение на лихвите с четвърт процентен пункт през септември са около 84%, според инструмента FedWatch на CME Group.

Но Сам Стовал от компанията CFRA Research не е изненадан, че акциите си поемат малко дъх.

„Голяма част от ръстовете, които видяхме в петък, бяха резултат от покриване на къси позиции, защото смятам, че хората бяха много притеснени, че Федералният резерв ще каже: Няма да намаляваме лихвите до края на годината“, коментира главният инвестиционен стратег на компанията. „Имаме много неща между сега и 17 септември, макар че се възползвахме от въодушевлението в петък, все още имаме много да изтърпим преди да се убедим, че Федералният резерв ще намали лихвите“, отбеляза Стовал и допълни, че дотогава пазарът ще отбележи „ограничени ръстове“.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до нива от съответно 4,279% и 4,892%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е нагоре с 0,73% до ниво от 98,42 пункта. Еврото и паундът поевтиняха до нива от съответно 1,162 и 1,345 долара. Спрямо йената щатските пари поскъпнаха до 147,72 йени за долар.

На стоковите пазари цените на петрола се повишиха, тъй като трейдърите очакваха още американски санкции, а украинските атаки срещу енергийна инфраструктура в Русия може да нарушат доставките.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 1,07 долара до 68,80 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са нагоре с 1,14 долара до 64,80 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември останаха непроменени на ниво от 3418,60 долара за тройунция.