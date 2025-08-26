Рискът от разпадане на френското правителство внесе смут на европейските пазари*

Европейските фондови пазари отвориха с резки спадове във вторник, повлияни от френските акции. Трейдърите са обезпокоени от възможността за вот на недоверие към правителството през следващия месец, предава CNBC.

Френският индекс CAC 40 изтрива с повече от 2% до 7680,36 пункта, след като трите основни опозиционни партии в страната заявиха, че няма да подкрепят вота на недоверие на 8 септември, поискан от премиера Франсоа Байру във връзка с неговите бюджетни планове.

Байру твърди, че са необходими бюджетни съкращения на стойност около 44 млрд. евро, за да се намали френският дефицит, който възлиза на 5,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2024 г. Неговите предложения включват замразяване на разходите за социални помощи и пенсии, както и на данъчните ставки, на нивата от 2025 г.

Ерик Нелсън, анализатор в Wells Fargo, определи перспективите за френските активи като „не много добри“, но заяви, че изходът за правителството на Байру не е предрешен.

„Мисля, че част от проблема тук е, че европейските акции, както и самото евро, бяха много популярни за търговия през цялата година. Това, което наблюдаваме през последните няколко дни, е леко отпускане. Не знам дали Байру е извън играта. Все още има известна несигурност. Той има много неща, които може да предложи на опозицията“, посочи той.

На този фон паневропейският бенчмарк Stoxx 60 спада с 0,76% до 554,56 пункта. Германският показател DAX се понижава с 0,42% до 24 170,55 пункта, а лондонският измерител FTSE – с 0,6% до 9265,73 пункта.

Европейските пазари бяха повлияни и от последния опит на американския президент Доналд Тръмп да се намеси в управлението на Федералния резерв. Съобщението му, че е уволнил члена на Управителния съвет на централната банка Лиса Кук заради измама с ипотека, доведе до понижения на пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион и на фючърсите в САЩ. Кук заяви в понеделник, че Тръмп няма правомощията да я уволни и че „няма да подаде оставка“, което оставя потенциална възможност за правен спор.

Този ход следва месеци на натиск от страна на Тръмп върху централната банка да понижи лихвените проценти, включително повтарящи се критики и заплахи за уволнение на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

*Данните са актуални към 11:35 ч. българско време.