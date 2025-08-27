Новите данни за китайската икономика объркаха азиатските инвеститори

Азиатско-тихоокеанските пазари не намериха единна посока в сряда, докато инвеститорите оценяваха новите данни за индустриалната печалба в Китай, предаде CNBC.

През юли индустриалната печалба в Поднебесната империя се е свила с 1,5% на годишна база, отбелязвайки забележимо възстановяване след месеци на по-резки спадове.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,32% до 25 188,27 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай изтри 1,49% от стойността си до 4386,13 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза леко повишение oт 0,30% до 42 520,27 пункта. Производителят на фотографско оборудване Nikon Corporation поведе ръстовете в индекса, след като стана ясно, че EssilorLuxottica, производителят на слънчевите очила Ray-Ban, обмисля потенциална сделка за увеличаване на дела си в японския гигант.

По-широкият показател Topix отстъпи с 0,073% и затвори на ниво 3069,74 пункта.

Южнокорейският показател Kospi нарасна с 0,25%, затваряйки на 3187,16 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави минималните 0,01% до 801,72 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,28% и приключи сесията на 8960,50 пункта.

Отделно в сряда САЩ наложиха 50% мито върху вноса на някои индийски стоки – най-високата ставка, обявена за вноса от азиатска държава – за да накажат страната за закупуването на руски петрол. Въпреки това местните преработватели планират да запазят по-голямата част от покупките си.

Индийските пазари днес бяха затворени поради празник.