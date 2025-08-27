Wall Street стартира с ръстове в очакване на отчета на Nvidia*

Редовната сесия на Wall Street започва с ръстове, докато инвеститорите чакат публикуването на финансовия отчет на Nvidia, който може да се окаже решаващ за пазара, предава CNBC.

Производителят на чипове ще оповести резултатите си за второто тримесечие след края на редовната търговия. Wall Street има големи надежди за Nvidia, която се счита за барометър на по-широкия пазар и основен индикатор за развитието на областта на изкуствения интелект (AI).

Широкият пазарен индекс S&P 500 се повишава с 0,18% до 6477,65 пункта, докато акциите на Nvidia остават почти без промяна. Технологичният гигант, който представлява около 8% от S&P 500, има най-голяма тежест в индекса, според данни на FactSet.

Технологичният измерител Nasdaq Composite междувременно нараства с 0,1% до 21 566,375 пункта, а бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибавя към стойността си 0,28%, напредвайки до 45 545,33 пункта.

Пазарът до голяма степен се отърси от ефектите около безпрецедентния ход на американския президент Доналд Тръмп да уволни члена на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук, засилвайки натиска си върху централната банка.

„Лихвените проценти са на прага на понижение, а печалбите бележат тенденция към повишение. Като цяло инфлацията, лихвените проценти и тенденциите в печалбите подкрепят склонността към поемане на риск“, изтъква пред CNBC Тери Сандвен, главен стратег по акциите в U.S. Bank Asset Management.

На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,269%, а тази по 30-годишните - до 4,943%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,22% до 98,44 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,42% до 67,5 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,57% до 63,61 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,13 на сто и се търгува на цена от 3437,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 18:20 ч. българско време.