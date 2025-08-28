Петролът поевтинява, докато САЩ засилват натиска върху Индия заради руските доставки*

Цената на петрола спада въпреки усилията на САЩ да принудят Индия да спре да купува руски суров петрол, предава Bloomberg. На този фон пазарните наблюдатели подчертават риска от натрупване на излишък през следващите месеци, тъй като глобалното предлагане може да надхвърли търсенето.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,84% до 67,48 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,86% до 63,6 долара за барел.

Търговският съветник на Белия дом Питър Наваро засили натиска върху Ню Делхи да спре покупките на руски петрол, след като Вашингтон удвои митото върху вноса от страната до 50%. Наричайки индийците „арогантни“, той определи конфликта в Украйна като „войната на Моди“, имайки предвид индийския премиер Нарендра Моди.

Вашингтон обвинява Индия заради вноса ѝ на руски суров петрол, но щади Китай, въпреки че и Пекин купува солидни количества суровина от Москва. Рафинериите в южноазиатската страна наскоро сигнализираха, че възнамеряват да продължат с по-голямата част от покупките си на суров петрол от Русия за октомври и след това.

Цената на „черното злато“ се колебае между ръстове и спадове тази седмица, като фючърсите са напът да отбележат най-голямата месечна загуба от април. Инвеститорите са загрижени, че световният пазар на петрол ще се сблъска с излишък през следващите тримесечия, след като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) облекчи ограниченията върху доставките, а страните извън алианса също увеличиха производството си. Водената от САЩ търговска война също предизвиква опасения, че търсенето може да се сблъска с пречки.

„Мащабът на предстоящия излишък означава, че перспективите за пазара остават твърдо мечи“, заяви Уорън Патерсън, ръководител на отдела по суровините в ING Group NV. „Но е ясно, че основният риск за пазара е възможността за по-строги санкции срещу Русия, заедно с по-широки вторични ставки“, добави той.

Citigroup също обърна внимание на очакваните пазарни баланси в края на годината, като посочи, че цената на Брента ще бъде средно 66 долара за барел през това тримесечие и 63 долара през последните три месеца, когато „излишъкът на предлагането ще започне да оказва по-голямо влияние“, според анализаторите.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.