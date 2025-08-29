Европейските фондови пазари се оцветиха в червено

Европейските фондови пазари записаха понижения в петък, като вниманието бе насочено към инфлацията в Европейския съюз и САЩ, както и към опасенията на инвеститорите относно възможността за увеличаване на данъчното облагане на банките в Обединеното кралство.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,6%. Британският FTSE 100 отстъпи с 0,3%, френският CAC 40 спадна с 0,8%, а германският DAX и италианският MIB загубиха по 0,6%, предаде CNBC.

Потребителската инфлация във Франция се забави до 0,8% през август от 0,9% през юли, съобщи статистическата агенция Insee. Това е малко под очакванията на участници в анкета на Ройтерс и се дължи на спада на цените на енергията и на промишлените продукти, докато инфлацията при храните и услугите достигна съответно 1,6% и 2,1%.

Междувременно инфлацията в Германия се ускори до 2,1% през август от 1,8% през юли. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха годишен темп от 2%.

В САЩ ценовият индекс на разходите за лично потребление - ключов показател за Федералния резерв - се оказа в съответствие с очакванията и възлезе на 2,6% на годишна база. Основната инфлация достигна 2,9%, също в синхрон с прогнозите.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор поскъпнаха най-силно сред компонентите на Stoxx 600 в петък, като цените на книжата на германските Hensoldt и Renk се повишиха съответно с около 3% и 5%, а на Rheinmetall - с 3,2%. Това се случва, след като в четвъртък германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред репортери, че се съмнява, че срещата между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски ще се осъществи.

В другия край на индекса се намираха британските банки NatWest със спад на цената на акциите от 4,9%, Lloyds – с понижение от 1,2%, и Barclays – с 2,8%.

Британският Институт за изследване на публичните политики публикува в петък доклад, в който предлага на правителството да наложи данък върху търговските банки след неотдавнашните "извънредни печалби", свързани с по-високите лихвени проценти и изкупуването на облигации от Английската централна банка.

Насочването към банките може да се окаже привлекателна идея за министъра на финансите на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс, която се стреми да укрепи публичните финанси в предстоящия си есенен бюджет.