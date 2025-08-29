Инфлацията в Испания и Франция през август се оказа по-добра от прогнозите

Нивата на инфлация в Испания и Франция се оказаха по-ниски от очакваното през този месец, показаха нови данни, цитирани от Bloomberg.

Френският показател възлезе на 0,8% поради забавяне в сектора на услугите. В Испания той е 2,7%. И двата са с 0,1 процентни пункта под средните прогнози в проучванията на Bloomberg сред икономисти.

Макар че ценовият натиск във Франция е по-слаб от този в по-голямата част от еврозоната, а в Испания е по-силен, Европейската централна банка (ЕЦБ) е доволна от картината в по-широкия регион.

Тъй като икономиката също се оказва устойчива на фона на агресивната търговска политика на САЩ, очаква се базираната във Франкфурт финансова институция да запази лихвените проценти без промяна на ниво от 2% на заседанието си през септември. Инвеститорите вече не очакват по-нататъшни намаления на разходите по заемите през тази година.

В петък четирите най-големи икономики в региона обявяват данните за цените през август, като се очаква по-късно Италия и Германия да отчетат нива около 2%. Данните за целия валутен съюз ще бъдат обявени във вторник.

Икономиката на Франция загуби инерция в сравнение с други страни, тъй като продължителната политическа и фискална несигурност доведе до спад в корпоративните инвестиции и слабо вътрешно търсене. От друга страна, Испания може да се похвали с най-добре представящата се голяма икономика в региона.

Перспективите за Франция станаха много по-несигурни тази седмица, след като премиерът Франсоа Байру изненадващо поиска вот на доверие за бюджетните си планове – ход, който вероятно ще доведе до поредния крах на правителството.

Отделен доклад на Френската статистическа служба Insee от петък показа, че потребителските разходи в страната през юли са спаднали с 0,3% спрямо юни поради намаляване на харчовете за енергия и облекло. Резултатът е в унисон с очакванията на анализаторите.