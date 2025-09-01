Петролът поевтинява, докато САЩ засилват натиска си срещу Индия*

Петролът поевтинява след ценовия спад за август, като търговците се фокусират върху опасенията от потенциален излишък и сигналите за руските доставки, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху петрола сорт Брент поевтиняват с 23 цента, или 0,34%, до 67,25 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI – с 23 цента, или 0,36%, до 63,78 долара за барел.

Докато Вашингтон се опитва да принуди Индия да спре вноса на руски петрол, увеличавайки вторичните мита, индийският премиер Нарендра Моди се срещна с Владимир Путин на регионална среща на върха в Китай. В коментари в социалните медии Моди заяви, че за него „винаги е удоволствие“ да се среща с руския президент.

Преди срещата Ню Делхи защити връзките си с Русия, като нарече действията на Вашингтон „нечестни, необосновани и неразумни“. В същото време местните рафинерии не са спрели да внасят суров петрол от Москва, въпреки че са били направени някои опортюнистични покупки на товари от САЩ.

Световният бенчмарк за петрола е загубил около 10% от стойността си през тази година, засегнат от огромното допълнително предлагане от ОПЕК+, както и от опасенията, че търговската война, водена от САЩ, ще ограничи търсенето на енергия. Групата производители, в която влиза и Русия, планира да проведе виртуална среща на 7 септември, за да обсъди следващите си стъпки, като Международната енергийна агенция прогнозира, че пазарът ще се сблъска с рекордно пренасищане през следващата година.

„Вниманието сега е насочено към предстоящата среща на ОПЕК+, където дискусиите ще се фокусират върху потенциалното възстановяване на оставащите 1,65 млн. барела дневно доброволни съкращения на производството“, казва Гао Мингу, главен енергиен анализатор в SDIC Essence Futures Co. „След като пиковият сезон приключи, натискът от свръхпредлагането на петролния пазар ще стане по-изразен.“

В САЩ хедж фондовете намалиха оптимистичната си позиция по отношение на американския суров петрол до най-ниското ниво за последните 18 години, тъй като несигурността относно икономическата политика засили нарастващите опасения от свръхпредлагане.

Мерките на САЩ срещу Индия са част от по-широка кампания за посредничество за прекратяване на войната в Украйна, въпреки че Вашингтон не е предприел подобни действия срещу Китай. През уикенда търговският съветник на Белия дом Питър Наваро запази натиска, като заяви пред Fox News Sunday, че Ню Делхи подхранва „руската военна машина“ и е „нищо друго освен пералня“ за Кремъл.

„Ако няма по-нататъшни геополитически сътресения, натискът за понижение на цените ще се засили“, казва Гао.

*Данните са актуални към 8:35 ч.