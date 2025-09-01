Борсите в Азия приключиха първата сесия за септември без единна посока

Основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион завършиха първата сесия за септември и за седмицата без единна посока, докато инвеститорите оценяват данните за промишлената активност в Азия, съобщава CNBC.

Последните проучвания показват, че производствената активност в региона се развива на различни обороти през август, като Индонезия и Тайланд бележат силен напредък, докато активността в Южна Корея и Япония се забавя. Междувременно производството в Китай неочаквано се връща към растеж през август, въпреки че все още има въпроси относно силата на икономиката.

Инвеститорите оценяват и развитието в отношенията между Индия и Китай, след като лидерите на двете страни се съгласиха, че са партньори, а не съперници, по време на двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество. Във встъпителното си слово на срещата на върха китайският президент Си Дзинпин призова членовете на организацията да засилят сътрудничеството в областта на изкуствения интелект.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 1,24% до 42 188,79 пункта. Индексът Topix отчете спад от 0,39% до 3063,19 пункта.

Акциите на производителя на полупроводници Advantest поевтиняха със 7,92%, докато книжата на Disco Corp. изтриха 7,71% от стойността си. Цената на акциите на Socionext се понижи с 6,32 на сто.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 1 септември.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с 2,15% до 25 617,42 пункта.

Акциите на Alibaba Group поскъпнаха с 18,58%, а тези на CSPC Pharmaceutical Group прибавиха 9,53% към стойността си.

Измерителят на Шанхайската фондова борса Shanghai composite напредна с 0,46% до 3875,53 пункта. Индексът Shenzhen прибави 1,05% към стойността си, повишавайки се до ниво от 12 828,95 пункта.

Широкият китайски показател CSI 300 се повиши с 0,6% до 4523,71 пункта.

В Южна Корея измерителят Kospi отчете спад от 1,35% до 3142,93 пункта. Индексът Kosdaq изтри 1,49% от стойността си, смуквайки се до равнище от 785 пункта.

Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 0,51% до 8927,7 пункта.

В Индия показателят Nifty 50 напредна с 0,75% до 24 610,4 пункта.

Инвеститорите също така оценяваха решението на федералния апелативен съд на САЩ, според което повечето от „реципрочните мита“ на президента Доналд Тръмп са незаконни. В тази връзка американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви пред Fox News, че администрацията на Тръмп продължава преговорите с търговските партньори на страната.