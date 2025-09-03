Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX достигна ново най-високо ниво от над 17 години в сряда, след като се повиши с 0,18% до 1085,35 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,08% до 196,2 пункта, този на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,07% до 231,11 пункта, а BGTR30 – с 0,17% до 959,24 пункта.

Единствено индексът на малките и средни предприятия beamX отчете спад в сесията – с 0,5% до 107,16 пункта.

Оборотът на борсата достигна почти 6,4 млн. лева. Общо 60% от него (над 3,8 млн. лева) се формираха от сделки с варантите на „Еврохолд България“.

От търгуваните акции с най-голям оборот затвори „Сила Холдинг“ – 842,4 хил. лева. Следват „Република холдинг“ с малко над 412 хил. лева, „Тексим Банк“ с 300 хил. лева, „Софарма“ с над 102,2 хил. лева и „Грийн Иновейшън“ с над 78 хил. лева.

„Софарма“ е най-търгуваната акция с 57 сделки, следвана от „Сила Холдинг“ с 21, БФБ и „Сирма Груп Холдинг“ с по 15, „Шелли груп“ с 14.

Акциите на „Софарма“ оказаха най-силна подкрепа на SOFIX, като поскъпнаха с 1,49%, следвани от тези на „Химимпорт“ с 1,39% и на „Еврохолд България“ с 0,55%. Същевременно книжата на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) са най-губещи от индекса, като изтриват 2,63%, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с 1,47% и „Телематик Интерактив България“ с 0,9%.

„Софарма имоти“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с 3,47% ръст, следвана от „Зърнени храни България“ с 1,67% и „Агрия Груп Холдинг“ с 1,65%. „Синергон холдинг“ е най-губещата акция от индекса със спад от 9,31%, следвана от „Хидравлични елементи и системи“ с 3,92% и „Градус“ с 3,85%.

„Син Карс Индъстри“ е най-губещата акция от beamX със спад от 9,78%, следвана от „ИмПулс Растеж“ с 1,92% и „Биодит“ с 0,6%. От акциите в индекса само тези на „Ай Ти Еф Груп“ отчетоха ръст в сесията – с 1,64%.