Европейските фондови пазари се отърсиха от негативните настроения

Водещите индекси на фондовите борси в Европа затвориха сесията на зелена територия, загърбвайки притесненията за състоянието на водещите европейски икономики, които потопиха търговията във вторник (2 септември), пише CNBC. Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,66% до 546,78 пункта, подкрепен от ръста на повечето сектори в състава си.

Германският DAX добави 0,46% и затвори на ниво от 23 594,8 пункта, а във Франция САС 40 записа ръст от 0,86% до 7719,71 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 отбелязва повишение в рамките на 0,67 на сто и затвори сесията в сряда при 9177,99 пункта.

Цената на петрола рязко тръгна надолу при сигналите, че ОПЕК+ готви ново повишение на добивите. Американският лек суров петрол (WTI) достига цена от малко над 64 долара за барел, или спад от почти 2%. Европейският сорт "Брент" поевтиня с 1,7% до малкопод 68 долара за бърел към края на европейската сесия.

На валутните пазари притесненията за британската икономика притискат стойността на паунда. Във вторник доходността по 30-годишните ДКЦ на Обединеното кралство се повиши до най-високото ниво от 1998 година насам, изчисли още CNBC. Търговията с британската валута се извършва при 1,344 долара за брой. Едно евро се разменя за 1,167 долара.

Златото поскъпва рекордно в очакване на намаляването на основната лихва в САЩ. Търговията се извършва при 3629 долара за тройунция.