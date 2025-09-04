SOFIX се приближава към ключовото ниво от 1100 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX продължава да се повишава и се доближава до психологическата граница от 1100 пункта. Бенчмаркът нарасна с 0,2% в сесията в четвъртък до 1087,55 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,08% до 196,36 пункта, BGTR30 се повиши с минималният 0,01% до 959,33 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,4% до 107,59 пункта.

Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна в сесията – с 0,13% до 230,8 пункта.

Оборотът на БФБ надвиши 1,2 млн. лева, като над 1,1 млн. лева от него се формираха от сделки с инструменти, търгувани на основен пазар.

Най-много за оборота допринесоха акциите на „Супер Боровец“ АДСИЦ, които реализираха над 496,8 хил. лева от сделки. На второ място по оборот е „Софарма“ с близо 239,8 хил. лева, следвано от „Шелли груп“ с 57,9 хил. евро и „Сирма Груп Холдинг“ с над 31,7 хил. лева.

„Софарма“ е най-търгуваната акция с 68 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 21, „Сирма Груп Холдинг“ с 19 и „Илевън Кепитъл“ със 17.

От акциите в SOFIX най-силно в сесията поскъпнаха тези на „Сирма Груп Холдинг“ – с 5,22%, след като компанията одобри проспект за допускане на съществуващите акции за търговия във Франкфурт. На второ място по ръст от компонентите на индекса е „Софарма“ с 1,1%, а на трето – „Уайзър Технолоджи“ с 0,9%.

На другия полюс са акциите на „Химимпорт“, които поевтиняха с 1,37%, следвани от акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) със спад от 1,18% и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 0,95%.

„Петрол“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 10,95%, следвана от „Серма Груп Холдинг“ и „Телелинк“ с 2,17%. „Софарма имоти“ е най-поевтиняващата акция от индекса със спад от 2,79%, следвана от „Агрия Груп Холиднг“ с 2,16% и „Химимпорт“.

„Биодит“ е най-печелившата акция за сесията от beamX с ръст от 2,41%, следвана от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с 1,5% и „Дронамикс Кепитъл“ с 0,8%. „Син Карс Индъстри“ е единствената губеща акция от индекса със спад от 5,42%.