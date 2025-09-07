Дългосрочните европейски облигации в момента изглеждат привлекателни за инвеститорите

Дългосрочните европейски облигации се възстановиха, след като разпродажбите преминаха към вълна на покупки, а инвеститорите се възползваха от едни от най-високите доходности от десетилетия.

Основният фокус на пазара е върху Великобритания и Франция, чиито 30-годишни облигации претърпяха тридневен обрат със спад на доходността с няколко базисни пункта до края на седмицата. Преди това опасения относно политически и фискални рискове доведоха до ръст на разходите по заемите на Великобритания до най-високо ниво от 1998 г. (5,75%), пише Bloomberg.

Агенцията припомня, че лихвите по дългосрочните френски облигации достигнаха най-високо ниво от 2011 г. насам.

Тези движения се отразяват по целия свят, тъй като тревогите около постоянната инфлация и огромния дълг държат дългосрочния дълг в полезрението на инвеститорите. Въпреки че настроенията остават крехки, а тревогата около фискалните дефицити е все още висока, някои са склонни да поемат експозиция за доход на такива нива.

„Става въпрос за заключване на тези атрактивни доходности“, коментира Мохамед Казми, портфолио мениджър в Union Bancaire Privee Ubp SA, относно скока в доходността по 30-годишните държавни облигации. „Преди няколко години щеше да се наложи да поемете значителен риск от високодоходни или развиващи се пазари, за да се доближите до това“, добавя той.

Доходността по дългосрочните британски облигации рязко се увеличи. Графика: Bloomberg

Проблемите с френския дълг се изостриха заради опасенията около политическата ситуация, като се има предвид, че премиерът Франсоа Байру свика вот на доверие в собственото си правителство. Вотът ще се проведе на 8 септември.

Във Великобритания вицепремиерът Анджела Рейнър подаде оставка заради данъчен скандал. Това доведе до още по-силен натиск върху премиера Киър Стармър. Широко разпространени са и спекулациите за това как ще се запълни дупката в бюджета.

Разпродажбата в средата на седмицата беше утежнена от предлагането на облигации и от двете страни – и 10-, и 30-годишни. Все пак високата доходност, която се определи, привлече огромен поток от поръчки, така че пазарът да се успокои и да се обърне. Великобритания например набере рекордните 14 млрд. паунда от аукционите.

„Това, което определено не може да се каже, е, че има стачка на купувачите“, казва Дейвид Робъртс, ръководител на отдела за фиксиран доход в Nedgroup Investments. „Инвеститорите активно търсят доходност в среда с високи лихвени проценти“, допълва той.

На хоризонта има много рискове, които биха могли отново да понижат настроенията на инвеститорите около дългосрочните облигации. Премиерът на Франция Байру вероятно ще бъде отстранен през следващата седмица, а страната е изправена пред три предстоящи прегледа на рейтингите.

Междувременно се очаква британският финансов министър Рейчъл Рийвс да повиши данъците и да намали разходите, за да балансира счетоводните си сметки. Това означава, че стабилизирането на доходността е малко вероятно да продължи, според Jefferies.

„Нашата тревога за дългосрочните облигации във Великобритания и Франция не е само за текущата картина на дефицита, но и за готовността на политиците да осъществят непопулярни фискални реформи“, коментира Мохит Кумар, главен икономист и стратег за Европа в Jefferies.

Има обаче много пазарни играчи, готови да оставят настрана подобни опасения. Хедж фондът Calibrate Partners тази седмица рекламира голямата възвръщаемост, предлагана от 30-годишните държавни облигации. UBS Group AG инициира дълга позиция по 30-годишни френски облигации в четвъртък.

С толкова висока доходност глобалните облигации с фиксиран доход изглеждат „привлекателни“, казва Дан Ивасин, главен инвестиционен директор в Pacific Investment Management Co. „Не само в абсолютен смисъл, но и спрямо акциите“, допълва той.