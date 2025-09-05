Слабият пазар на труда в САЩ през август потопи и щатските индекси

Основните щатски индекси отбелязаха спад в петък след по-слаби от очакванията данни за работните места в САЩ, които породиха опасения от забавяне на американската икономика, въпреки че очакванията за понижаване на лихвите от Федералния резерв се затвърдиха, предава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 приключи деня с понижение от 0,32% до 6481,50 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite отписа минималните 0,03% и завърши седмица на ниво от 21 700,39 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отбеляза спад с 220,43 пункта до равнище от 45 400,86 пункта.

И трите водещи индекса достигнаха нови рекордни върхове по време на сесията по-рано днес. Във връхната си точка широкият измерител, технолигичният Nasdaq и Dow бяха нагоре със съответно около 0,5%, 0,8% и 0,3%.

Икономиката на САЩ е добавила само 22 хил. работни места през август, показаха данни на Бюрото по трудова статистика, публикувани в петък. Това е под очакванията за 75 хил. работни места на икономисти, участвали в допитване на Dow Jones. Безработицата също се е повишила до 4,3% в унисон с очакванията.

Данните подкрепиха очакванията за намаляване на лихвите поне с четвърт пункт от Фед на заседанието му по-късно този месец. Трейдърите залагат също на понижаване на лихвите с половин пункт, според инструмента FedWatch.

„По-бавният ръст на работните места в съчетание с повишаването на безработицата и умереното нарастване на заплатите, подкрепя мнението, че темпът на положителните промени на пазара на труда значително се е забавил“, коментира Джейми Кокс, управляващ партньор в компанията Harris Financial Group. „Данните за заетостта дават на Фед всички необходими основания да промени баланса на рисковете и да понижи лихвите след две седмици“, допълва той.

Инвеститорите очакваха данните за работните места извън земеделието през август, след като фондовите пазари достигнаха нов рекорд. Те очакват понижението на лихвите да даде нов тласък на икономиката, която се забавя, но все още не е застрашена от рецесия. Въпреки това новите данни за работните места, при които броят на работните места за юни беше ревизиран, за да покаже първа загуба на позиции от пандемията насам, може да започнат да пораждат опасения от рецесия.

JPMorgan и Wells Fargo отбелязаха негативен обрат поради опасение, че забавянето на икономиката може да се отрази на растежа на кредитите. Гигантите в промишленото производство Boeing и GE Aerospace също бяха засегнати, тъй като проблемната икономика може да забави растежа на поръчките.

Но Broadcom изпъкна с отлично представяне, като акциите на компанията поскъпнаха с 9,4%, след като тримесечните резултати на производителя на чипове надминаха очакванията на Wall Street. Книжата на Nvidia поевтиняха с 2,7%, тъй като силните резултати на Broadcom може да са сигнал за нарастваща конкуренция за любимата компания в областта на изкуствения интелект. Книжата на Palantir, друг фаворит в AI, който беше под натиск напоследък, поевтиняха с около 2%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до ниво от съответно 4,076% и 4,76%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отбеляза спад от 0,62% до 97,736 пункта. Еврото остана на ниво от 1,172 долара, а паундът поскъпна до 1,351 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха до 147,38 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола продължи да намалява в трета поредна сесия в петък, като отбеляза седмична загуба за първи път от три седмици насам, тъй като нарастват очакванията за по-голямо предлагане. Изненадващият ръст на запасите от суров петрол в САЩ също се прибави към опасенията за търсенето.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 1,49 долара до 65,50 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са надолу с 1,61 долара до 61,87 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември поскъпнаха с 1,31% до 3653,30 долара за тройунция.