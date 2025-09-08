Азиатските борси се оцветиха предимно в зелено след оставката на японския премиер

Индексите в Азиатско-Тихоокеанския регион завършиха търговията в понеделник предимно с ръстове, докато инвеститорите оценяваха решението на японския премиер Шигеру Ишиба да подаде оставка, както и данните за китайския износ, пише CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 1,45%, приключвайки деня на ниво от 43 643,81 пункта, след като премиерът каза, че ще се оттегли от поста си. Решението беше взето след седмици на засилващ се натиск заради поражение на изборите в страната в края на миналата година. Topix се покачи с 1,06%, затваряйки на рекордно високо ниво от 3138,2 пункта.

Коидзуми Шинджиро, министър на земеделието и син на бивш премиер, е вероятен претендент да поеме поста на Ишиба, заяви в понеделник Стефан Ангрик, който ръководи икономическия отдел за Япония и граничните пазари в Moody's Analytics. Междувременно Санае Такаичи, протеже на покойния премиер Шиндзо Абе и подгласник на миналогодишните избори, също е ключов претендент.

Ричард Кей, портфолио мениджър в Comgest, твърди, че „особено позитивният отговор“ на пазара в понеделник е „леко изненадващ“, но „отразява вълнението около Коидзуми и Такаичи“.

Кей смята, че потенциалният наследник Такаичи, който е силно заинтересован от дерегулацията, а не толкова от повишаването на лихвените проценти, е „вероятно кандидатът, който ще стимулира растежа и ще оправдае днешното пазарно рали“.

Японската йена отстъпи с 0,64% спрямо долара, докато японските облигации продължиха да се разпродават.

Доходността по 30-годишните японски облигации се повиши с над 4 базисни пункта до 3,272%, след като миналата сряда достигна рекордно високо ниво, а тази година нарасна с над 100 базисни пункта. Доходността по 20-годишния дълг е с над 3 базисни пункта по-висока и достига 2,676%.

Доходността по японските държавни облигации достига нови върхове, тъй като инвеститорите вземат предвид упоритата инфлация, по-строгата парична политика, както и фискалната несигурност.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 0,45%, за да затвори на ниво от 3219,59 пункта, докато Kosdaq скочи с 0,89% до 818,6 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng записа 0,8% ръст, докато континенталният CSI 300 прибави 0,16% до 4467,57 пункта, след като износът на Китай през август се е увеличил с по-малко от очаваното.

Австралийският бенчмарк S&P/ASX 200 отстъпи с 0,24%, приключвайки деня на 8849,6 пункта.

Индийският Nifty 50 се изкачи с 0,44%, докато индексът Sensex напредна с 0,34%.