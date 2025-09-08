S&P 500 и Nasdaq започват с ръст първата сесия от новата седмица*

Широкият измерител S&P 500 отбелязва ръст в понеделник, а инвеститорите са в очакване на още една седмица с изобилие от данни, която включва два внимателно следени показателя за инфлацията, предава CNBC.

Широкият показател се повишава с 0,24% до ниво от 6497,25 пункта. Технологичният измерител Nasdaq Composite напредва с 0,73% до равнище от 21 860,20. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average започва седмицата с лек спад от 0,03% до ниво от 45 387,12 пункта.

Книжата на Nvidia поскъпват с почти 2% и възстановяват част от големите си загуби от предходния месец, а цената на акциите на Meta Platforms се повишава с над 1%. Компании от „Великолепната седморка“ като Amazon и Microsoft също постигат ръстове.

Инвеститорите очакват два важни доклада за инфлацията тази седмица, за да получат повече яснота за стабилността на икономиката след по-слабите от очакванията данни за заетостта в петък. Докладът за индекса на производствените цени за август ще бъде публикуван в сряда, последван от индекса на потребителските цени в четвъртък.

Данните следват вялия доклад за работните места през август, който засили надеждите на инвеститорите, че Федералният резерв почти сигурно ще понижи основния си лихвен процент на заседанието си по-късно този месец. Данните за работните места повишиха и вероятността от понижаване на лихвите с половин процентен пункт, според данни от инструмента FedWatch.

„Слабите данни за работните места подкрепят мнението ни, че преминаваме към началото на цикъл – от продължителна рецесия към продължително възстановяване“, коментира стратегът на Morgan Stanley Майкъл Уилсън. „Краткосрочният риск е свързан с това дали отговорът с паричната политика ще бъде достатъчно значителен. Възможната нестабилност в краткосрочен план би трябвало да доведе до силен край както в края на годината, така и през 2026 г.“, допълва той.

Инвеститорите ще следят данните, за да преценят устойчивостта на икономиката, като се надяват да разберат дали акциите могат да продължат да се търгуват при рекордни върхове. В началото на търговията в понеделник S&P 500 е само на 0,8% от най-скорошния си рекорд заедно с технологичния Nasdaq Composite и Dow, в който влизат 30 компании, сочат данните на FactSet.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до съответно 4,063% и 4,724%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се понижава с 0,16% до 97,609 пункта. Еврото и паундът поскъпват до ниво от съответно 1,174 долара и 1,353 долара. Спрямо йената щатските пари прибавят 0,32% до 147,85 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повишава с над един долар в понеделник и възстановява част от загубите от миналата седмица, след като повишаването на производството от ОПЕК+ беше счетено за скромно, както и поради опасения относно възможността за още санкции върху руския суров петрол.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавят 1,16 долара до 66,66 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпват с 1,09 долара до 62,96 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември остават непроменени на ниво от 3616,64 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17,30 ч. българско време.