Wall Street отвори с леки колебания*

Акциите на Apple остават без промяна преди годишното събитие, на което се очаква компанията да представи новия iPhone

17:09 | 09.09.25 г. 1
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва без значими изменения, предава CNBC. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват.

Акциите на технологичния гигант Apple също остават без промяна в навечерието на годишното събитие, на което се очаква компанията да представи новия iPhone.

Междувременно през тази седмица инвеститорите ще очакват два ключови доклада за инфлацията в САЩ, които могат да определят какво ще направят представителите на Федералния резерв на заседанието си следващата седмица. Миналата седмица изненадващо слабият доклад за заетостта подсили надеждите, че лихвените проценти ще бъдат понижени. Въпреки това всяка изненада в данните за инфлацията може да промени тази перспектива.

Докладът за индекса на производствените цени за август ще бъде публикуван в сряда, а този за индекса на потребителските цени - в четвъртък.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,057%, а тази по 30-годишните - до 4,716%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,02% до 97,474 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,59% до 67,07 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,62% до 63,27 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,72 на сто и се търгува на цена от 3703,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.

Последна актуализация: 17:09 | 09.09.25 г.
1
Алехандро
преди 1 час
Колебанията се появиха заради ударите на Израел в Кувейт. Между другото, според Ал Арабия израелският удар е убил лидера на Хамас в Газа Халил ал-Хая и ръководителя на политбюро на организацията Халед Машал.
