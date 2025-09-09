Европейските акции затвориха с ръстове въпреки политическата криза във Франция

Европейските акции приключиха с ръстове във вторник, след като тласъкът от сделката за сливане на Anglo American с канадската компания Teck Resources и по-високите цени на петрола успяха да противодействат на политическата несигурност във Франция след отстраняването на премиера Франсоа Байру с вот на доверие.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,06% до 552,39 пункта в края на сесията, като индексът за базови ресурси добави 1,3%. Подиндексът за петролния и газов сектор скочи също с 1,3%, като тласна нагоре основния индекс, заради скока на цените на петрола, след като израелските военни извършиха атака срещу ръководството на групировката „Хамас“, базирано в Катар.

Същевременно финансовите услуги изтриха средно 0,9%, като поведоха секторните загуби, след близо 1,5% покачване в предходната сесия, съобщава Ройтерс.

В Германия DAX единствен от водещите европейски индекси се понижи с 0,37% до 23 718,45 пункта.

Същевременно във Великобритания FTSE 100 нарасна с 0,23% до 9242,53 пункта, във Франция CAC 40 добави 0,19% до 7749,39 пункта, а в Испания IBEX 35 – 0,14% до 15 023,9 пункта.

Акциите на Anglo American скочиха с близо 9%, след като миннодобивната компания обяви сделката с Teck Resources за 50 млрд. долара. Новосъздадената компания ще носи името Anglo Teck Plc.

Импулсът от сливането се разпространи и в сектора като цяло. Акциите на Glencore поскъпнаха с над 5%.

S&P преразгледа перспективата пред рейтинга на Anglo American на положителна след оповестяването на споразумението за сливане.

Френският основен индекс затвори с повишение, въпреки че инвеститорите на пазара на облигации бяха нервни след падането на поредното правителство. Премията, която инвеститорите изискват, за да държат 10-годишния френски дълг пред 10-годишните германски държавни облигации, се повиши с около 7 базисни пункта.

Крахът на френското правителство задълбочи политическата криза в страната и принуди президента Еманюел Макрон да мисли кого да посочи като премиер за пети път в последните по-малко от 2 години. Новият министър-председател ще трябва да направи нов опит да обедини парламента, за да приеме бюджета за следващата година и да постигне напредък в намаляването на бюджетния дефицит на Франция - най-големият в еврозоната.

Загубата на вота на доверие от кабинета на Франсоа Байру, заедно със съпътстващата го фискална несигурност, тласка Франция по-близо до понижаване на рейтинга, като Fitch ще започне серия от кредитни прегледи в петък. „Има риск от понижаване на рейтинга на срещата на 12 септември...“, казва Киран Ганеш, стратег по множество активи в UBS Global Wealth Management.

„Непосредствените последици от настоящата ситуация за френската икономика генерират несигурност, тъй като хората и бизнесът се чувстват принудени да се въздържат от разходи, инвестиции или наемане на персонал, докато няма по-голяма яснота относно политическата ситуация и някои мерки в бюджета“, коментират икономисти от Deutsche Bank Research в бележка.

В Италия акциите на банката Monte dei Paschi di Siena поскъпнаха с над 6%, след като данните показаха, че кредиторът си е осигурил 62% от акциите на Mediobanca при заложен праг от 35%. Акциите на Mediobanca поскъпнаха с 5,9%.

Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis изтри 0,2% от пазарната си оценка, след като обяви, че ще придобие Tourmaline Bio. Сделката оценява базираната в Ню Йорк биофармацевтична компания на 1,4 млрд. долара.

Подиндексът за медийните компании се повиши с 1%, подкрепен от покачването с 2,1% на Universal Music Group, след като Citigroup повиши рейтинга на акциите от „Неутрално“ на „Купува“.

Акциите на Saab същевременно поевтиняха с 2,4%, след като Barclays започна да отразява производителя на отбранително оборудване с рейтинг „подценен“. Преди по-малко от седмица Morgan Stanley присъди подобна оценка на групата.