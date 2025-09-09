Израел осъществи атака срещу висши лидери на "Хамас" в Катар

Израел осъществи удар срещу висши лидери на групировката „Хамас“ в столицата на Катар Доха, с което допълнително нагнетява напрежение между страната и арабските държави заради войната в Ивицата Газа.

Израелските отбранителни сили обявиха във вторник, че са извършили „прецизен удар“ срещу лидерите на подкрепяната от Иран групировка, много от които са базирани в Доха, пише Bloomberg. Това съживява опасенията за по-широк конфликт в Близкия изток, който ще увеличи рисковата премия за суровия петрол.

Ходът срещу подкрепяната от Иран групировка е „изцяло независима израелска операция“, съобщават и от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Представител на Белия дом коментира, че Израел е уведомил САЩ непосредствено преди атаката.

Според медийни съобщения в катарския град са чути няколко експлозии. Представители на Катар коментират, че атаката е извършена от Израел, както и че Тел Авив нарушава международното право.

Доха определя операцията като „фрапантно нарушение“ на международното право, след като по-рано в града бяха чути няколко експлозии. Катар „няма да толерира това безразсъдно израелско поведение и продължаващата намеса в регионалната сигурност“, коментира говорителят на Министерството на външните работи Маджед Ал Ансари в публикация в платформата X.

Лидерите на Хамас, включително Халил Ал-Хая, са оцелели след израелската атака, съобщава базираната в Доха телевизия „Ал Джазира“, като се позовава на високопоставен източник от групата.

Министърът на външните работи на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян предупреди, че подобни „безразсъдни атаки“ ще имат „изключително опасни последици“ за регионалната и международната сигурност. ОАЕ са една от страните, които установиха дипломатически отношения с Израел като част от Авраамовите споразумения с посредничеството на САЩ през 2020 г.

Ударите на Израел са критикувани и от Иран и Кувейт, които ги определят като „сериозна заплаха“ за регионалната сигурност.

Смята се, че Израел стои зад убийството на бившия лидер на „Хамас“ Исмаил Ханя в Техеран през юли 2024 г. Други атаки срещу различни държави включват миналогодишната офанзива срещу „Хизбула“, друга подкрепяна от Иран бойна групировка, в Ливан.

Нападението е проведено малко след като въоръженото крило на „Хамас“, Бригадите „Ал-Касам“, пое отговорност за стрелбата, при която загинаха шестима души на автобусна спирка в покрайнините на Йерусалим в понеделник.

Израел воюва с „Хамас“ в Ивицата Газа, след като бойци на групировката нападнаха южните региони на страната на 7 октомври 2023 г., убиха 1200 души и плениха 250. Катар е ключов посредник между Израел и „Хамас“ в преговорите за прекратяването на войната.

Цената на петрола скочи след съобщенията за израелската атака в Катар. Цената на американския лек суров петрол се покачи с 1,5% до над 63 долара за барел.

Междувременно израелските военни издадоха заповеди за евакуация на жителите на град Газа. Това причини паника и объркване, след като Тел Авив заяви, че е напът да заличи района, за да унищожи „Хамас“, пише Ройтерс.

Жителите на най-големия градски район в Газа, дом на един милион палестинци преди войната, очакват атаката от седмици, откакто израелското правителство разработи план да нанесе фатален удар на групировката в една от последните ѝ крепости.