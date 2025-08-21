Израел започна операцията си за превземане на град Газа

Израелските военни обявиха първите стъпки от операцията за превземане на град Газа и призоваха десетки хиляди резервисти, докато правителството обмисля ново предложение за прекратяване на огъня, съобщава Ройтерс.

„Започнахме предварителните операции и първите етапи на атаката срещу град Газа и вече силите на израелската армия държат покрайнините на града“, коментира пред репортери бригаден генерал Ефи Дефрин, военен говорител на Израел.

Преди това в сряда представител на израелските сили коментира, че резервистите няма да се явят на служба до септември. Този период дава време на посредниците Египет и Катар да преодолеят различията между групировката „Хамас“ и Тел Авив относно условията на евентуалното примирие.

От кабинета на премиера Бенямин Нетаняху коментират, че израелският лидер е ускорил срока за поемане на контрол над крепостите на „Хамас“ и разгромяване на войнствената групировка, която предизвика конфликта с атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Изявленията сигнализират, че Израел продължава с плана си за превземане на най-големия градски център на Газа въпреки международните критики към операцията, която вероятно ще доведе до изселването на много палестинци. Според Дефрин войските вече действат в покрайнините на град Газа, а „Хамас“ е „очукана и наранена“ партизанска сила.

„Ще задълбочим атаката срещу „Хамас“ в град Газа, крепост на правителствения и военния терор на организацията“, посочва той.

В изявление, публикувано в платформата в Telegram, от „Хамас“ обвиняват Нетаняху, че възпрепятства споразумението за прекратяване на огъня в полза на продължаване на „бруталната война срещу невинни цивилни в град Газа“. „Пренебрегването на предложението на посредниците от страна на Нетаняху... доказва, че той е истинският обструкционист на всяко споразумение“, допълва се в позицията на групировката.

Израелският кабинет по сигурността, председателстван от Нетаняху, одобри този месец план за разширяване на военната кампания в Газа с цел превземане на града, където израелските сили водеха ожесточена градска война с „Хамас“ в ранните етапи на войната. Израел в момента държи около 75% от цялата Ивица Газа.

Много от най-близките съюзници на Израел призовават правителството да преразгледа решението си. Нетаняху обаче е под натиск от някои крайнодесни членове на коалицията си да отхвърли временно прекратяване на огъня, да продължи войната и да се стреми към анексиране на територията.

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич обяви в сряда окончателното одобрение на широко осъдения израелски план за проект за селище в окупирания Западен бряг, който според него би заличил перспективите за създаване на палестинска държава.

„Хамас“ прие предложение на арабските посредници за 60-дневно прекратяване на огъня, което би включвало освобождаването на някои от държаните в анклава израелски заложници и палестински затворници в Израел.

Израелското правителство, което заяви, че всички 50 останали заложници трябва да бъдат освободени незабавно, проучва предложението. Израелските власти смятат, че около 20 заложници са все още живи.

Много жители на Газа и чуждестранни лидери се опасяват, че щурмуването на града ще причини значителни жертви. Израел казва, че ще помогне на цивилните да напуснат бойните зони, преди да започне нападението.

Израелски войски се сблъскаха в сряда с повече от 15 бойци на „Хамас“, излезли от тунелни шахти. Членовете на групировката са атакували израелските сили с огнестрелно оръжие и противотанкови ракети близо до град Хан Юнис. Един войник е тежко ранен, а двама други – по-леко.

В изявление бригадите „Ал-Касам“ на „Хамас“ потвърждават, че са извършили нападение срещу израелски войски югоизточно от Хан Юнис и са се сблъскали с израелски войски от упор. В изявлението се казва, че един боец ​​се е взривил сред войниците и е причинил жертви по време на атака, продължила няколко часа.

Проучванията на общественото мнение в Израел показват силна обществена подкрепа за прекратяване на войната, ако това гарантира освобождаването на заложниците. Митинг в Тел Авив призова правителството да се стреми към такава сделка, като привлече огромна тълпа в събота.

Според резултатите от ново проучване на Ройтерс/Ипсос сред американци 58% от анкетираните смятат, че всяка страна в Организацията на обединените нации трябва да признае Палестина за държава.

Междувременно световните лидери подновиха призивите за прекратяване на огъня. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш посочва в публикация в социалните медии, че Израел трябва „да избегне масовата смърт и разрушения, които военна операция срещу Газа неизбежно би причинила“, пише Politico.

Френският президент Еманюел Макрон коментира, че завладяването на град Газа „рискува да потопи целия регион в цикъл на перманентна война“ и призова за разполагане на международни мироопазващи сили в анклава.

Белгийското външно министерство заяви, че „настоятелно призовава правителството на Израел да отмени решението си да продължи операцията“, като добавя, че това „ще доведе до повече смърт, разрушения и масово разселване“.

Планът за разширяване на израелските селища на Западния бряг също предизвика осъждане. Предложение за изграждане на около 3000 жилища върху 12 квадратни километра палестинска земя близо до Йерусалим, което е в застой от две десетилетия поради международни опасения, че това ще раздели Западния бряг на две и ще навреди на перспективите за жизнеспособна палестинска държава, беше одобрено от правителствена комисия тази седмица.

Гутериш заяви в четвъртък, че решението „трябва да бъде отменено“. Британският външен министър Дейвид Лами определи това като „фрапантно нарушение на международното право“.