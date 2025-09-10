Петролът поскъпва след новите търговски заплахи на Тръмп и ударите в Доха*

Цената на петрола се повишава за трета поредна сесия, докато инвеститорите оценяват последните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита върху руските купувачи на суров петрол и възможните последствия от удара на Израел в Доха, насочен срещу лидерите на „Хамас“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,92% до 67 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,97% до 63,24 долара за барел.

По-рано Тръмп заяви пред представители на Европейския съюз (ЕС), че е готов да наложи нови мита на Индия и Китай, за да принуди Русия да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, но само ако страните от блока направят същото.

Това е сериозно предизвикателство, като се има предвид, че страни като Унгария блокираха по-строгите санкции на Брюксел срещу руската икономика. САЩ наложиха мита на Индия за търговията ѝ с петрол с Москва, но пощадиха Китай – също основен купувач на суровина от страната.

Брентът е поевтинял с около 10% тази година, като над пазара кръжи очакването за пренасищане към края на 2025 г., но израелската атака срещу столицата на Катар поднови опасенията за ескалация на напрежението в Близкия изток. Регионът е източник на около една трета от световните доставки на суров петрол.

Ударът бележи първата атака на Израел срещу Доха от началото на почти двугодишния конфликт, който разтърси световните пазари на петрол. Той също така заплашва да провали мирните преговори между Израел и „Хамас“, водени от САЩ, които биха могли да облекчат продължаващите геополитически рискови премии в цените на суровия петрол.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.