S&P 500 и Nasdaq достигат рекорди след новите данни за инфлацията в САЩ*

Широкият пазарен показател S&P 500 скочи до нов рекорд след новите данни за инфлацията в САЩ, предава CNBC.

Бенчмаркът напредва с 0,64% до 6554,16 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite добавя 0,4% до 21 972,433 пункта, също отбелязвайки исторически връх. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с близо 0,1% до 45 669,67 пункта.

Настроенията на пазара бяха подкрепени от най-новите данни за индекса на производствените цени (PPI) в САЩ, които показаха, че цените на едро са спаднали с 0,1% през август. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, прогнозираха ръст от 0,3%. Основният PPI, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, също е спаднал с 0,1%, докато очакванията на анализаторите бяха за 0,3%.

Докладът идва като положителен знак за инфлацията в САЩ в очакване на още по-внимателно наблюдаваните данни за индекса на потребителските цени (CPI), които ще бъдат публикувани в четвъртък. Икономистите предвиждат те да покажат месечно увеличение от 0,3%.

Ако прогнозите се потвърдят, Федералният резерв ще има повече аргументи да предприеме понижение на лихвите на септемврийското си заседание. Трейдърите в момента са убедени, че централната банка на САЩ ще понижи лихвите с поне четвърт процентен пункт, според инструмента CME Fedwatch.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,063%, а тази по 30-годишните се повишава до 4,723%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,18% до 97,611 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,99% до 67,05 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,97% до 63,24 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,23 на сто и се търгува на цена от 3690,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:20 ч. българско време.