IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Акция на седмицата: „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

Акцията е на първо място по оборот и по брой изтъргувани книжа за последната седмица измежду всички търгувани на БФБ

09:30 | 14.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БФБ АД
Снимка: БФБ АД

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е на първо място по оборот за последната седмица измежду всички търгувани на Българската фондова борса (БФБ) – 1,5 млн. лева, и по брой изтъргувани акции – над 293,3 хил. ценни книги.

Компанията е на трето място на БФБ по брой сключени сделки с нейните акции за седмицата – 85. Изпреварват я „Софарма“ с над 160 и „Шелли груп“ с над 100.

Дружеството отчете близо 43% ръст на печалбата през първата половина на 2025 г. до над 3,4 млн. лева от 2,4 млн. лева за първата половина на 2024 г.

Приходите от наеми на компанията се увеличават с почти 25% до 6,4 млн. лева за отчетния период от 5,2 млн. лева година по-рано.

ФНИБ продължава да сключва договори за офис площи със съществуващи и нови наематели за сградите си. Сградата на компанията в „София Тех Парк“ е пълна на над 82%, а в „Камбаните“ – на 85%.

Дружеството все още управлява текущо магазинът на Mr. Bricolage, който продаде на дъщерно дружество на „Доверие Обединен Холдинг“ АД. Сделката се очаква да приключи до края на ноември текущата година.

Водят се разговори и с потенциални купувачи за инвестиционните парцели и другите неоперативни активи на компанията.

Акциите на ФНИБ поскъпват с над 61% в последната година, а пазарната капитализация на дружеството достига 180,14 млн. лева, според данните на Българската фондова борса.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:34 | 14.09.25 г.
акция на седмицата Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още