Акция на седмицата: „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е на първо място по оборот за последната седмица измежду всички търгувани на Българската фондова борса (БФБ) – 1,5 млн. лева, и по брой изтъргувани акции – над 293,3 хил. ценни книги.

Компанията е на трето място на БФБ по брой сключени сделки с нейните акции за седмицата – 85. Изпреварват я „Софарма“ с над 160 и „Шелли груп“ с над 100.

Дружеството отчете близо 43% ръст на печалбата през първата половина на 2025 г. до над 3,4 млн. лева от 2,4 млн. лева за първата половина на 2024 г.

Приходите от наеми на компанията се увеличават с почти 25% до 6,4 млн. лева за отчетния период от 5,2 млн. лева година по-рано.

ФНИБ продължава да сключва договори за офис площи със съществуващи и нови наематели за сградите си. Сградата на компанията в „София Тех Парк“ е пълна на над 82%, а в „Камбаните“ – на 85%.

Дружеството все още управлява текущо магазинът на Mr. Bricolage, който продаде на дъщерно дружество на „Доверие Обединен Холдинг“ АД. Сделката се очаква да приключи до края на ноември текущата година.

Водят се разговори и с потенциални купувачи за инвестиционните парцели и другите неоперативни активи на компанията.

Акциите на ФНИБ поскъпват с над 61% в последната година, а пазарната капитализация на дружеството достига 180,14 млн. лева, според данните на Българската фондова борса.