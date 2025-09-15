IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Южнокорейският индекс Kospi достигна исторически връх

В първия ден от седмицата пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха разнопосочно

11:30 | 15.09.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши до рекордно високо ниво от 3420,23 пункта по време на борсовата сесия в понеделник, отбелязвайки десети пореден ден на ръст. Това се случи, след като министърът на финансите на страната съобщи, че правителството ще отмени предишния си план за увеличаване на данъците върху инвестициите в акции, предаде CNBC.

Впоследствие бенчмаркът намали ръста си и затвори с повишение от 0,35% на ниво от 3407,31, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза повишение от 0,66% до 852,69 пункта.

В първия ден от седмицата пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха разнопосочно, като инвеститорите следяха преговорите между САЩ и Китай в Испания и оценяваха редица данни от Пекин.

Американски и китайски представители започнаха преговори в Мадрид в неделя, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с националната сигурност, икономиката и търговията, включително предстоящия краен срок за продажбата на китайското приложение за кратки видеоклипове TikTok и американските мита.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,22% до 26 446,56 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,24% до 4533,06 пункта.

Икономиката на континенталната част на страната се е забавила през август, като обемите на продажбите на дребно и промишленото производство не оправдаха очакванията на икономистите. Свиването на инвестициите в недвижими имоти се в влошило допълнително, спадайки с 12,9% през първите осем месеца на годината, показват данни на правителството.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 спадна с 0,13% и затвори на 8853 пункта.

Японските пазари бяха затворени поради празник.

Последна актуализация: 11:30 | 15.09.25 г.
