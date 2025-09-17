Колко близо е пазарът до AI балон?

Най-вероятно в даден момент ще видим AI балон, но на този етап движенията на пазарите не са еуфорични. За балон можем да говорим, когато на пазара съществува еуфория. Това коментира Иво Благоев, изпълнителен директор на „Астра Асет Мениджмънт“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Към момента индикациите по-скоро са, че оценките на компаниите в този сектор са доста високи, но има още накъде да растат“, отбеляза Благоев. Движението на пазара от април насам, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп изненада всички с агресивните си мита, не е еуфорично обусловено, а е по-скоро скептично, посочи анализаторът.

Благоев отбеляза, че последните индикации за индекса S&P 500 в САЩ са за участие във възходящото му движение не само на десетте най-големи технологични компании. „Разширяването на участието и на останалите компании в движението на индекса е положителна новина за него поне в средносрочен план“, коментира гостът.

Той прогнозира, че S&P 500 ще продължи да расте в средносрочен план предвид нивото на показателя за възходящите и низходящите компании в него.

Благоев отчете, че краят на септември и началото на октомври обикновено е период, в който може да има турбуленция на пазарите, но тя по-скоро ще бъде конюктурна, отколкото фундаментално обусловена.

Относно „звездата“ в областта на изкуствения интелект Nvidia Благоев коментира, че компанията е жертва на геополитическия конфликт между САЩ и Китай и много трудно би могла да излезе от този капан.

"Антитръстовото разследване срещу Nvidia в Китай е за сделка от 2020 г., когато китайското правителство е дало одобрението си за нея. Очевиднно говорим за опит за политически натиск, но не върху Nvidia, а върху американското правителство", каза той.

Благоев уточни, че на този етап перспективите пред Nvidia са добри.

В по-общ план според него цената на акциите на производителите на чипове нараства силно, защото в ерата на изкуствения интелект нищо друго не би могло да расте с такива темпове. „Това е бъдещето и докато не стигнем нивата на дотком балона от края на 90-те години на миналия век, този пазар ще расте“, очаква Благоев.

