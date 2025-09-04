Експерт: Големите компании в САЩ ще направят по-щедри обратни изкупувания от очакваното

Финансовите резултати на голяма част от най-големите американски компании надминаха прогнозите на анализаторите и обратното изкупуване е добър начин за тях да стимулират цената на акциите си и печалбата. Това каза Калин Георгиев, финансов анализатор в BenchMark Finance, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той напомни, че през последните две години обратните изкупувания на акции при значителна част от най-големите американските компании достигнаха исторически размери. „Миналата година общият размер на обратно изкупените акции надхвърли 950 млрд. долара. За тази година очакванията бяха за 1,1 трлн. долара, но предвид постигнатия вече размер от 1 трлн. долара миналия месец вероятно тази първоначална прогноза ще бъде надмината“, посочи пазарният анализатор.

По думите му, прави впечатление, че най-активни в обратното изкупуване на акции са компаниите от финансовия и технологичния сектор. „Три от компаниите от „Великолепната седморка“ са заявили намерения за сериозни обратни изкупувания – Apple направиха заявка за обратно изкупуване на книжа в размер на 100 млрд. долара, Alphabet – за 70 млрд. долара, а Nvidia, която е перлата в короната на технологичните компании, има намерение да изкупи обратно книжа на стойност 60 млрд. долара“, посочи Георгиев.

Според него основната причина за тези действия на големите финансови и технологични компании е, че през последните тримесечия те постигнаха сериозни резултати от гледна точка на приходи и печалба, обясни финансовият анализатор.

Калин Георгиев посочи два фактора за решенията на големите компании за обратно изкупуване на акции. „Първият е митническата политика на американската администрация. От началото на годината Доналд Тръмп е непостоянен по отношение на митата, въпреки че САЩ вече успяха да сключат ключови търговски договори със своите партньори. Но тази несигурност виляе върху корпоративните решения на големите компании и чрез обратното изкупуване те целят да повишат печалбата за акционерите си, като намалят броя акции в обращение“, отчете той и допълни, че данъчното третиране на корпоративната печалба е малко по-добро от данъчното третиране на дохода от дивиденти.

Пазарният анализатор посочи, че другият ключов фактор, който стимулира корпоративите ръководители да пристъпват към обратни изкупувания, е данъчната политика. „Още от първия мандат на Тръмп неговата политика е да намалява данъците. Първото намаление беше направено през 2017-2018 г., а през втория му мандат беше приет „Красивият данъчен закон“, както той сам го нарече“, припомни Калин Георгиев.

Той отбеляза, че когато данъците се намаляват, това означава по-големи печалби и приходи за компаниите и те ги стимулират да предприемат обратно изкупуване на книжа.

Финансовият анализатор очаква да се стигне до известно успокояване при обратните изкупувания, тъй като, по думите му, те достигнаха исторически нива главно поради несигурността около митата и митническата политика на администрацията на Тръмп. Но смята, че неизвестните в търговската му политика вече са по-малко, а и „инвеститорите сякаш свикнаха с реториката на Тръмп“.

Георгиев прогнозира, че може да се говори за „достигане на известно плато в обратното изкупуване на акции през следващите месеци“. Той допусна, че е възможно в по-дългосрочен план обратните изкупувания на акции да се отразят негативно на компаниите, тъй като по този начин те ограничават своите инвестиции и в даден момент това може да засегне бъдещите им резултати, както и да ограничи потенциала им за растеж.

Добра инвестиционна стратегия ли е т. нар. Taco Trade в момента? Ще се отрази ли лихвената политика на Федералния резерв върху намеренията на големите компании за обратно изкупуване на акции в бъдеще?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.